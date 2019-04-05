一次跟3個回家！掃墓「看到就坐」踩禁忌　師父開罵…他衝墳前下跪磕頭

記者潘慧中／綜合報導

適逢清明連假，民眾陸續返鄉掃墓，但小心別亂坐！楊繡惠的朋友和全家人去掃墓時，小朋友坐在旁邊等，「看到有地方就坐了」，不懂事誤坐在擺放供品的地方，怎料小孩當晚睡覺立刻做惡夢，行為舉止十分詭異，被父母親帶去廟裡一看才發現：「現在身上跟3個。」

▲小朋友直接坐在墳墓放供品的地方。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



楊繡惠透露朋友的兒子當晚回家後，便感覺異常疲累：「我覺得頭很重。」原本以為是感冒，上床睡覺後卻做了一個奇怪的夢，「有一個穿著長袍馬褂的男生叫醒他：『我帶你去一個地方。』」

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▲小朋友回家做惡夢、糊里糊塗跟著古裝男躺棺材。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



小朋友在夢裡一路跟著走在深山，接著看到兩口棺材，古裝男告訴他：「這個棺材一個就是我的，一個就是你的，我們喊一二三就開始躺下去喔！」小朋友傻傻地跟著躺下去，胸口卻突然覺得好痛，張開眼睛一看，「有3雙透明的腳在身上踩來踩去。」

▲▼小朋友醒來胸口全是泥巴。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



實在痛到不行，小朋友使盡吃奶力量大叫一聲，便從惡夢中醒過來了，爸爸發現他不但全身滾燙，胸口甚至佈滿泥巴腳印，家人趕緊帶他去宮廟，師父一看馬上大罵：「你們這些大人帶孩子去掃墓也不顧好，你知不知道你們孩子八字非常輕，髒東西很會跟著他。」而且孩子誤坐別人家祖先的墓碑，「那個人是很生氣的！」師父擔心地說。

▲這個小朋友的八字其實很輕。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



此外，因為小朋友已經躺過棺材，夢醒後反覆做著「下床躺在地上的動作」，師父憂心忡忡地說：「這沒辦好的話，他的魂就被人家收走了。」師父接著不斷朝孩子身上比劃符咒，並用紅硃砂毛筆朝他額頭點一個點，小朋友就昏倒了，師父說：「儀式大概是可以，但這個孤魂野鬼還是不放他。」

▲家人帶小朋友去墳前磕頭認錯。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



師父指示這家人帶足紙錢去墳墓前做一場法會，「擲筊擲到祂開心，說要原諒你兒子了，祂才有可能放過你兒子。」這家人連忙照著做，叫小朋友下跪磕頭道歉，才終於連續擲到3個聖筊獲得原諒。

▲約從19：50分開始。（影／取自YouTube／緯來綜合台）