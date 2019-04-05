蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林（Jolin）和五月天阿信2018年開始頻傳緋聞，感情動向備受外界關注。她近日把握工作空檔，陪親姊姊蔡旻紋外出賞櫻，美麗畫面全被拍下來PO上網，沒想到男方悄悄現身留言，讓不少粉絲激動直呼：「別撩妹了！」

▲蔡依林和阿信近年頻傳緋聞。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai、ashin_ig）



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照片中，可以看到蔡依林頭戴牛仔棒球帽，配戴垂墜耳環，身穿綠色針織長版上衣，深色皮帶繫出腰身，無論是穿搭或作風都十分低調。姊姊蔡旻紋則是穿著條紋襯衫，左手搭著妹妹的肩膀，顯見姊妹情深。

▲蔡依林最近和姊姊外出賞櫻。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



蔡依林在貼文中寫下：「春天～～#櫻花#粉粉嫩嫩的。」心情看起來非常好。事隔幾小時，阿信浮出水面留下2個表情符號，一個是櫻花圖案，一個是摀嘴羞笑的符號，沒有寫下任何文字，互動讓不少粉絲超興奮：「陳同學又來了」、「你們二個！」

▲▼阿信悄悄現身蔡依林的版面，讓不少粉絲超激動。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



事實上，早在2018年11月就有2人緋聞傳出，但蔡依林當時笑說：「滿荒唐的，我沒有辦法控制大家的幻想。」這回阿信留言又引起網友討論，蔡依林的工作人員日前被陸媒問及此事，也引用當事人先前說法：「我們就是一起工作，可能大家太會幻想。」再次否認戀情。