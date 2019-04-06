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Kiwebaby轉性「徵女友」！　深夜公開求愛：可以在一起看看

記者潘慧中／綜合報導

Kiwebaby（張朵）2015年動隆乳手術，外表蛻變成女兒身，大方坦承性向的正面形象備受推崇，沒想到曾與直男交往過的他，5日深夜突然在社群網站徵女友：「有女生想跟我交往看看嗎？」

▲▼Kiwebaby轉性「徵女友」！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲Kiwebaby短髮模樣頗帥。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

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照片中，可以看到Kiwebaby卸下平常的精緻妝容，直接以素顏入鏡，以往多是留長髮的他，不確定這次是剪短了，或是把頭髮塞進黑色貝蕾帽裡，只見他頻頻眨眼放電、比出手指愛心，燦爛笑容融化一票粉絲。

▲▼Kiwebaby轉性「徵女友」！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲▼Kiwebaby深夜公開徵女友。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲▼Kiwebaby轉性「徵女友」！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

Kiwebaby在貼文裡透露，雖然知道有點老梗，仍想知道是否有女生想和自己交往，「巨蟹座b型，一個奶比你大的男友。」意外釣出不少網友舉手報名：「我可以」、「有這麼帥的男友馬上上天堂！」但也有粉絲狐疑地問：「這是認真的嗎？」在網路上引起不小討論。

▲▼Kiwebaby轉性「徵女友」！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲Kiwebaby希望對方能接受「一個奶比你大的男友。」。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

最後，Kiwebaby上傳了一支影片，他用台語說自己沒跟女生交往過，「但就是可以在一起看看啦！」單純從這段內容來看，他似乎不是在開玩笑，不少粉絲也很支持他的想法：「那就交往看看吧～。」

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