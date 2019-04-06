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告別式直盯媽媽「顏色太深了」！　利菁完成她遺願：我這輩子好過了

記者潘慧中／綜合報導

人人嚮往高薪職業，但有些工作即使薪水超高仍乏人問津，《麻辣天后傳》近日請來一名禮體師「靜靜」分享心路歷程，主要是幫亡者淨身、化妝和修復遺體，被問到是否遇過較特別的例子，她表示有次要幫一位男性亡者化妝前，對方的媽媽突然提出一個要求：「可不可以幫他化成女妝？」

▲▼利菁完成媽媽遺願。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲禮體師「靜靜」工作照。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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沒想到，該亡者的爸爸強烈反對：「他是家裡的長孫，而且是獨子，他現在過世了，他要去見祖先，怎麼可以讓他是用那樣子的容貌去見祖先？」媽媽則心疼地說：「可是那是他生前性向比較不一樣，他喜歡做女妝。」雙方爭執不下，「靜靜」最後仍選擇站在媽媽這邊：「這個工作就是要服務亡者，做他最後一件事，也會希望他開心。」

▲▼利菁完成媽媽遺願。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲「靜靜」分享工作經驗。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

主持人利菁回想起參加媽媽告別式的過程，儀式已經要結束前，她一直看著媽媽的遺體，「我就想口紅不對，就覺得顏色太深了，我媽小時候就喜歡豆沙色，但我不知道這個時候可不可以改人家的妝？」最後，她終於鼓起勇氣要求換口紅顏色，「我說真的很不好意思、真的對不起，我媽媽不喜歡這個顏色。」

▲▼利菁完成媽媽遺願。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼利菁媽媽從小最喜歡豆沙色。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼利菁完成媽媽遺願。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

當時服務的禮體師也很尊重利菁的要求，立刻幫媽媽化上最喜歡的豆沙色唇膏。利菁事後認為：「改了之後我發覺是我這輩子好過，還好我有做這件事情，我每次想到我孝不孝順，我就想到這件事情，至少我媽是開心的。」

▲▼利菁完成媽媽遺願。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲利菁很慶幸自己當初有堅持幫媽媽換口紅顏色。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲約從34：12分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）

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