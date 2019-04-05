南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

記者潘慧中／綜合報導

清明節是國人的四大節日，除了有掃墓祭祖的習俗，潤餅也是大家會吃的應景食物，至於餡料，南北部人似乎會包不同的東西，蔡阿嘎近日在Instagram崩潰地說：「是說我們嘉義南部的潤餅都會包油麵，為什麼台北都沒有？不能接受啊啊啊！！！！」

▲蔡阿嘎和二伯提早帶兒子回嘉義。（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018、2uncle987）



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蔡阿嘎這次清明連假提早帶兒子「蔡桃貴」回嘉義，照片中只見桌上擺滿高麗菜絲、肉片等食物，家裡準備的潤餅餡料相當豐富多元，他一手抓潤餅、一手夾起油麵，他透露南部潤餅都會包油麵，這也是自己愛吃的配料之一，到了台北卻吃不到包油麵的潤餅，讓他真的很崩潰。

▲蔡阿嘎崩潰台北潤餅都沒有包油麵。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



這則貼文意外釣出一票網友回應，有人舉手表示同意：「一定要油麵才是潤餅啊」、「潤餅怎麼能沒有油麵」、「南部潤餅超讚！油麵夾五花肉高麗菜和花生粉」，還有粉絲透露家裡反而是包豆菜麵，但也有人說：「第一次看到潤餅包油麵的。」

▲▼網友反應。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



儘管蔡阿嘎的照片和言論都引起討論，但有不少網友的目光落在身旁的「蔡桃貴」上，他也模仿兒子的語氣說：「反正我都不能吃有差嗎？！」孩子一臉呆萌的模樣意外搶盡焦點，粉絲都笑說：「好像迷你二伯公仔」、「桃貴表示老爸你到底在幹嘛！」

蔡阿嘎IG全文：

提早帶蔡桃貴回嘉過清明、吃潤餅!!是說我們嘉義南部的潤餅都會包油麵，為什麼台北都沒有? 不能接受啊啊啊!!!!(崩潰)

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@tsaigray2018 -

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