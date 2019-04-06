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曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

記者潘慧中／綜合報導

適逢清明連假，不少藝人也陸續返鄉掃墓，曾莞婷5日以一身便裝出發祭拜逝去的父親，「想念我的爸爸了～穿漂漂給他看。」卻引來部分網友不滿地說她應該素顏、換素色服裝去掃墓，對此，她也都一一回應了。

▲▼曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲曾莞婷露肩掃墓。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

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照片中，可以看到曾莞婷放下一頭及腰長髮，淡妝突顯優雅氣質，身穿露肩白上衣，搭配黑色細頸鍊，襯托出性感的肩頸線條，目光往下看，下半身搭配條紋圖案的開衩長裙，造型簡約又有型。

▲▼曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷穿得漂漂亮亮回家祭拜爸爸。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

然而，仍有部分網友不滿曾莞婷的打扮，有人建議她這個節日應該要素顏，她看了無奈地說：「人不需要給自己無謂的框架。」還有人提醒她穿黑色或素色服裝比較尊重亡者，她則回應：「敬意在心中！我是看自己家人不是去參加公祭。」

▲▼曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷掃墓的妝容和打扮意外引起爭議。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

事實上，曾莞婷曾透露從小無論做任何事，父親都十分支持，怎料爸爸在她23歲時因故過世，父親當天中午在鐵軌工作時，疑似是剛睡醒沒有回神，遭行駛而來的火車撞死，一家人陷入崩潰，她當時便許下「我會負責照顧媽媽」的承諾，努力學習台語開始接演本土劇。

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