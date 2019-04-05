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愛紗離婚2個月「又掉淚」　網往左滑IG「黃小柔親筆寫一串話」全懂了

記者潘慧中／綜合報導

愛紗和周洺甫2月簽字離婚，經過2個多月的時間沉澱，心情似乎已逐漸好轉，只不過，她4日突然在Instagram限時動態寫下「掉了眼淚」，讓不少網友擔心她的身心狀況，直到往左滑看到下一則動態，粉絲不禁露出會心一笑：「黃小柔果然是最好閨蜜！」

▲▼愛紗離婚2個月「又掉眼淚」。（圖／翻攝自Instagram／aisa1108）

▲▼愛紗離婚2個月後又掉了眼淚，只不過這次心情是溫暖的。（圖／翻攝自Instagram／aisa1108）

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▲▼愛紗（圖／翻攝自Instagram／aisa1108、harrychang1122 ）

愛紗先是在IG限時動態曬出一張以紅色為基底的圖片，上頭寫著「因為溫暖而掉了眼淚」9個字，正當網友好奇發生什麼事時，下一則動態似乎說明了原因，翻開好姊妹黃小柔送給她的書，第一頁就被寫下一長串話，顯見閨蜜情深。

▲▼愛紗離婚2個月「又掉眼淚」。（圖／翻攝自Instagram／aisa1108）

▲黃小柔親筆寫下一串話鼓勵愛紗。（圖／翻攝自Instagram／aisa1108）

黃小柔稱呼愛紗為「寶貝紗」，她深信好姊妹的善良會迎來更美好的幸福，「在這之前我們都在。愛妳，永遠。」她提醒並鼓勵閨蜜，療傷等待下一段戀情花開結果前，自己與其他好朋友會一直陪伴在側。

▲黃小柔和愛紗感情深厚。（圖／JET提供、翻攝自Instagram／huang_roro）

黃小柔知道愛紗個性堅強，所以當初覺得不對勁時只傳了一封簡訊：「我們都在。」好姊妹才對她吐露婚姻出現狀況。黃小柔透露愛紗已漸漸恢復，「愛紗是個正面的人，她只擔心自己的事會影響到家人跟身邊朋友們的心情。」她不時抽空陪伴好姊妹，「現在愛紗的媽媽在、我們這些家人也都在身邊，我們都會陪著她，讓她振作，才可以找到那個屬於她的對的人。」

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愛紗, 周洺甫, 黃小柔

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