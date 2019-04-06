《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

記者潘慧中／綜合報導

清明節掃墓有不少禁忌，但到底該怎麼穿才算合時宜呢？《黑澀會》薔薔（林嘉凌）近日回家祭拜祖先，不改平常性感的穿衣風格，大膽露半球和修長美腿，驚呆一票網友說：「穿這樣祖先會噴鼻血！」

▲▼薔薔平常穿衣風格大膽。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌 薔薔Maze）



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照片中，可以看到薔薔放下微捲及胸長髮，身穿膚金色激短洋裝，相當映襯她的健康色肌膚，搭配綁帶高跟鞋襯托蜜大腿和纖細小腿，格外引起討論的是，上身露出內搭的細肩帶內衣，從側面一拍，性感半球和深邃事業線全被看光。

▲薔薔回家掃墓。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌 薔薔Maze）



薔薔在貼文裡先是感性表示：「清明時節雨紛紛，回來祭拜祖先。」沒想到，她下一秒突然說：「希望親愛的祖先們不要整我，千萬要駛好這條船呀！保佑我大難不死、大顯神威、萬佛朝宗。」恢復以往的幽默口吻。

▲▼網友反應。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌 薔薔Maze）



事實上，薔薔父親林茂樹是福利汽車董事長，白手起家的他曾在夜市擺攤，踏入中古車買賣後，27歲存到300萬在台北市置產，後來除了經營本業的中古車買賣，還撥出部分收入投資房地產，累積上億身家。薔薔過去鮮少提到家世，正是因為顧及爸爸感受，也擔心自己的事情會影響家人，儘管家境優渥，但爸爸仍希望她靠自己，家裡不會提供金援，她想花錢就要自己賺。

薔薔臉書全文：

清明時節雨紛紛

回來祭拜祖先

希望親愛的祖先們不要整我

千萬要駛好這條船呀！

保佑我大難不死 大顯神威 萬佛朝宗