吳汶芳見冰箱：可以給我10分鐘嗎？　被導演殘忍拒絕！

記者關韶文／台北報導

歌手吳汶芳推出新單曲《愛不厭詐》，隨著偶像劇熱播後，詢問度相當高，為了讓粉絲可以在KTV點播，公司也馬上開工拍攝MV，配合可愛又洗腦的旋律，讓吳汶芳以時下年輕朋友最愛的自拍直播方式，以「男友視角」來呈現MV！

無奈的是，拍攝的前一天都還是大晴天，但拍攝當日忽然變天，風強雨急，氣溫直降，偏偏吳汶芳的造型服是充滿春天氣息的白色洋裝，導演安排她坐在路邊公車站牌拍攝，她咬牙脫掉羽絨外套就定位，看著全部同事包緊緊站在旁邊，不停告訴快發抖的自己「不冷啦！」

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▲▼吳汶芳拍攝新歌MV，見到超市蔬果區相當心動。（圖／福茂提供）

不過不只低溫來襲，當天雨勢已造成路面積水，在等待拍攝時，不斷有汽車急駛而過，濺起大水花，直接撲向一身白衣的吳汶芳，嚇得她東躲西閃，直呼：「很驚險耶！」導演也加快拍攝腳步，吳汶芳火力全開努力把自拍表情做足，半小時內完成，白色洋裝終於撐過積水攻擊，沒有沾到任何髒水，全身而退。

導演隨後安排吳汶芳到超市採買的情節，平時吃素的她，看到蔬果專區，各式青菜和水果一字排開，她眼睛發亮，直說：「我有一陣子沒有幫冰箱補貨，等下可以給我10分鐘嗎？」但因拍攝行程超趕，最後沒有採買機會，讓她相當扼腕！