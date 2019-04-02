圖多／邵雨薇「透明雨衣」雨水中濕身！　性感照全曝光

記者關韶文／台北報導

「全民女友」邵雨薇耕耘戲劇圈有成，接著挑戰演藝生涯難度最強韌的「歌手」角色，更發揮處女座ㄍㄧㄥ到極限、要求完美的性格，讓原本對唱歌沒有自信的邵雨薇彷彿經歷了一場震憾教育，她悄悄透露這之間包括曾崩潰痛哭、信心全失、內心小劇場大爆發、甚至想要放棄的各種血淚史，但最終，她超堅強的韌性最終還是一路支持她，讓她盼到《微雨》專輯的誕生。

▲▼邵雨薇剪髮推出新專輯。（圖／寬宏提供）

請繼續往下閱讀...

除了音樂作品備受期待外，《微雨》專輯視覺照更邀請時尚雜誌界最火紅的攝影師江民仕掌鏡，以陶瓷娃娃淺水藍洋裝、粉紅性感西裝、亮藍羽毛帥勁褲裝和白色透明雨衣洋裝四套主視覺，呈現邵雨薇百變、豐富的撩人姿態，當中穿著透明的雨衣在雨水中濕身，特別性感。

▲▼邵雨薇穿上透明雨衣拍攝專輯主視覺。（圖／寬宏提供）

有趣的是，邵雨薇一向素有「女雨神」封號，以往出席活動總是大、小雨不斷，像上回到日本採買造型服，一到東京便「微雨」不斷，一路下到準備回台北，天氣才終於放晴，豈知一群人落地回到台北，又馬上進入一個雨不停的世界，讓造型師和同事見識到她的「威力」。

▲▼邵雨薇將推出音樂專輯。（圖／寬宏提供）

這回拍攝專輯主視覺，來到公館寶藏巖取景，老天爺倒是被她拚命三娘的個性給感動，難得破例，除了凌晨出門時還飄著絲絲細雨，時間來到大中午後，天氣卻放晴熱的像夏天，只見邵雨薇穿著白色透明雨衣洋裝，撐著雨傘趴在炙熱的柏油路上，還得時不時在地板上打滾，讓她熱到大喊自己很像「鐵板燒」，一旁工作人員更笑虧，「妳等等起身會不會連肉都黏在地板上」，讓她聽完忍不住大笑：「這是什麼恐怖片的情節啦！不會不會，太可怕了！」新專輯開始預購，5月7日發行。