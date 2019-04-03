成功高中快看！八三夭穿制服返校　校長竟是「當年班導」

記者關韶文／台北報導

搖滾樂團八三夭受邀回到母校成功高中參與校慶演出，引起全校暴動！八三夭距離上一次回到母校表演已經隔了四年，四年變化實在太大，主唱阿璞說：「四年前我們退伍重整，加入了新的鼓手阿電，然後完成了台北跟高雄巨蛋萬人演唱會，再一次回到學校，站回這個司令台感觸真的很深！」

回到母校開唱，八三夭赫然發現校長竟然是他們當年數學老師，同時也是當年阿璞的班導師，看到八三夭充滿熱血的演出，校長也激動的說：「我要贈送我最親愛的孩子、最親愛的學生、最偉大的校友，我的書法！」俏皮的校長還請同學們猜他提了什麼字，原來校長寫了「一事無成的偉大」校長說：「八三夭是偉大中的偉大！」

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▲▼八三夭穿著成功制服，返校開唱。（圖／滾石提供）

感人的是，八三夭特別穿著成功高中的制服演出，要給學弟們一個驚喜，回想起高中的生活，劉逼說：「 其實高中的時候，最不喜歡的事就是穿制服。」阿璞接著說：「離開學校之後，反而覺得穿制服是一件非常幸福的事情。」也呼籲學弟們要好好珍惜有制服可以穿的時光。

貝斯手霸天說：「二週前我在高雄巨蛋演唱會上曾提到，現在的自己，不知道是不是父親喜歡的樣子，而這些一事無成的旅途中，我們五個人似乎漸漸地變成自己希望成為的那種人了，這些感觸同樣地祝福成功高中的學弟們，能一步步走向自己嚮往的模樣，就算一事無成，也能活出屬於自己的偉大！」