謝和弦「透明薄紗」身材全都露！　宣布413響應全球好消息

記者關韶文／台北報導

謝和弦《像水一樣》專輯獲得好評，唱片公司打鐵趁熱，宣布發行同名黑膠唱片，而這不僅是R-Chord歌唱生涯中的第一次，更響應4/13世界唱片行日，並且在當天同步正式發行。

對於黑膠，R-Chord提到黑膠對他來說是個很「神聖」的存在，透過黑膠的呈現，也將他許多音樂上的細節完整呈現！R-Chord提到：「現代人習慣聽數位音樂或是CD，我自己也是，但是當這次透過黑膠自己再重聽一遍《像水一樣》的成品，我聽見很多當初在錄音室時才聽的見的細節，感覺很感動！」

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▲▼謝和弦釋出新一波性感宣傳照。（圖／華納提供）

黑膠唱片發行倒數，R-Chord笑說，「現在終於可以體會為什麼會有這麼黑膠迷的存在！」此外，隨著黑膠的發行，R-Chord也會推出聯名《像水一樣》黑膠機，邀請樂迷們一起感受音樂的魅力。

▲▼謝和弦將發行黑膠唱片。（圖／華納提供）

隨著專輯發行至今，專輯的全新一波主打《你是真的離開我》近日也強力放送，聊到這首歌時，R-Chord分享：「這是一首很『悲』的愛情故事。」而MV也透過導演的鏡頭，拍出一位因病坐輪椅的女孩因為在感情裡的自卑，最後與男主角無緣走到最後的故事，結局賺人熱淚，將於4日正式推出MV。



