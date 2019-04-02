余靜萍《遺書》詮釋「生死議題」　蔡健雅欽點：唯一人選！

記者關韶文／台北報導

歌壇天后蔡健雅推出最新主打《遺書》，對於這首已經推出一段時間，很多朋友都在等待的MV，Tanya解釋說，「我認為這是一首需要走一段旅程的歌，所以MV的準備也花了一定的心思。」同時，這支對Tanya來說格為重要的MV要找誰拍，在她的心裡一直只有一個人選，那就是余靜萍導演。

▲蔡健雅欽點余靜萍擔任MV導演。（圖／環球提供）

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原本擔心無法碰觸生死議題相關創作的蔡健雅，一開始先委託自己的好友、也是名作詞家葛大為幫忙寫《遺書》歌詞，結果沒想到自己反而先寫完了歌詞的蔡健雅，在徵求葛大為同意後決定合併彼此的歌詞而成為現在的版本；蔡健雅表示：「我一收到葛大的歌詞後整個人愣住，因為我們竟然都從同一個角度寫歌！我後來決定把這兩首詞合併，沒有做任何的修改，只有把句子微妙的結合。我跟葛大這種默契跟互補，也是我人生中的第一次！」

▲▼蔡健雅在雨中詮釋《遺書》意境。（圖／環球提供）



MV特別找來多次合作的導演余靜萍執導，並以一鏡到底的拍攝方式，去捕捉蔡健雅瞬間的情緒反應，讓MV呈現出蔡健雅最深刻、最內心的一面；非常欣賞余靜萍獨特的拍攝視覺角度的蔡健雅，蔡健雅開心表示，「《遺書》每一個鏡頭都是用一鏡到底拍攝，其實有困難度，所有的角度情緒都是靠默契。因為與小余合作很多次，我相信她，她是我心中的唯一導演人選。」

花絮曝光後，有歌迷感概道，「越是害怕就越是不敢觸碰，但當有一天真的接觸到，領悟到，就會發現沒有那麼可怕，一切都已釋然，想去告別，可是卻發現這是重生，再見那個過去的自己，去開啟新的篇章。每一次都被Tanya特別的巧思及細膩的作品深深感到，謝謝。」蔡健雅本人也希望大家會喜歡這首歌的MV，「真的能讓你們可以去回顧你們的人生，並找到生命的珍貴！」