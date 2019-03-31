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張惠妹送男友弟弟「一個字春聯」　為六塊肌男團打氣！

▲▼泰坦TITAN《Got Ya Back尬到底》新歌演唱會總彩。（圖／記者李毓康攝）

▲泰坦TITAN舉辦《Got Ya Back尬到底》新歌演唱會。（圖／記者李毓康攝）

記者關韶文／台北報導

男團泰坦（Titan）舉辦新歌演唱會，在一個半小時的表演中，使出渾身解數撩粉絲，從熱汗淋漓的重節拍舞蹈到深情抒情歌展現，除了吉他、鋼琴才藝一次展現，四人更把苦練多時的「六塊肌」一次大放送，還嗨到掀衣露出結實精猛身材！值得一提的是，團員正義更收到張惠妹的打氣禮物。

演唱會開始前，泰坦提前接受媒體聯訪，特別搶先在總彩上讓媒體「驗收成果」，在最後一個禮拜的加強訓練下，每位成員除了增加心肺有氧運動，也都避免吃澱粉食物，果然在舞台上肌情上陣時大家的腹肌都「精實飽滿」；坦言健身已經上癮的的泰坦，只要一沒運動就渾身不對勁，正義就笑說：「這兩天常彩排到很晚，但還是抓半個小時去健身，把該充血的地方好好再打氣一下！」

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▲▼泰坦TITAN《Got Ya Back尬到底》新歌演唱會總彩,羅莉塔。（圖／記者李毓康攝）

▲▼嘻小瓜、斯亞、羅莉塔、陳艾熙、貝貝替泰坦親自抹橄欖油。（圖／記者李毓康攝）

▲▼泰坦TITAN《Got Ya Back尬到底》新歌演唱會總彩,嘻小瓜,斯亞,羅莉塔,陳艾熙,貝貝。（圖／記者李毓康攝）

除了歌迷到場支持外，泰坦四位成員的父母親及親朋友好友都組成親友團為他們加油打氣，此外，在演藝圈人緣甚好的他們，許多圈內好友包括羅莉塔、斯亞、盧學叡、嘻小瓜、陳艾熙等人都將到現場為他們打氣，還會送上健身比賽專用橄欖油，為他們接下來的肌情表演「加持」，讓泰坦的肌肉線條更明顯，為演唱會增添熱血噴張的吸睛畫面。

團員正義受訪時，被問到親哥哥Sam（張惠妹男友）有沒有給予打氣，正義笑說，「有啦！過年的時候有送我一個親手寫的春聯，上面寫了一個『樂』」。雖然哥哥沒辦法到場支持，但正義仍有收到鼓勵，「他心與我同在！」

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