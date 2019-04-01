ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Ashly愚人節整過頭！　尼克變臉「幾歲了還這麼幼稚」：真的生氣

記者潘慧中／綜合報導

4月1日適逢愚人節，不少人想盡辦法整朋友，但可別忘了整過頭！Ashly零點一過，躲在房門邊準備嚇尼克，沒想到未婚夫的臉色瞬間變了：「愚人節好玩喔？妳以為別人喜歡喔？」男方事後也在社群網站表示：「真的生氣。」

▲▼Ashly愚人節整過頭　尼克變臉。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

▲▼Ashly躲門邊準備嚇尼克。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

請繼續往下閱讀...

▲▼Ashly愚人節整過頭　尼克變臉。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

畫面中，可以看到Ashly身穿淺色長版背心，露出纖細長腿，一邊躲在房門旁，一邊比出「噓」的手勢，等到尼克一踏門口，她馬上唸出一段咒語「定格」對方，沒想到對方脫口第一句話就是「欸，妳很無聊欸！」

▲▼Ashly愚人節整過頭　尼克變臉。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

▲▼Ashly最後委屈地向尼克道歉。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

▲▼Ashly愚人節整過頭　尼克變臉。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

「幾歲了還這麼幼稚，白癡喔妳！」尼克忍不住訓話起來。Ashly則是無辜地低下頭，乖乖併攏雙腳、雙手放在肚子前面，她像個做錯事的小孩般連說了2次：「對不起。」看起來相當委屈。

▲▼Ashly愚人節整過頭　尼克變臉。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

▲有網友懷疑Ashly和尼克其實在偷放閃。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

結果，尼克仍沒忘記Ashly一開始施展的「定格」咒語：「快把我解開！不要玩了！」也因為最後這段畫面，讓不少網友懷疑兩人是否在行「放閃」之實，但看到他發文表示：「愚人節整人之餘還是先考慮別人會不會喜歡！！！」又讓部分粉絲覺得他可能真的被嚇到了，真相如何便有待小倆口解答囉。

▲▼Ashly愚人節整過頭　尼克變臉。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

▲Ashly和尼克常惡整對方。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

推薦閱讀

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣

遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老

183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老

帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

尼克, 這群人, Ashly, 老陳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T
  2. 胡宇威難得蓄鬍爆man味！丁噹只穿襯衫坐腿上..曝親密畫面　
  3. 南韓獨立樂團「ADOY」開唱練中文　狂讚台粉：你們好棒棒！
  4. 鄧紫棋首支VLOG放閃！男友入鏡了…下秒「做這件事」甜炸
  5. 快訊／恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」
  6. 獨家／《復仇者聯盟4》預售開賣日期確定！導演：防爆雷，一上映就去看
  7. 崔鍾訓也有拍性愛片！　警方打臉勝利：找到性招待證據
  8. 刺青哥「幹X娘」狂按喇叭　孫生嚇傻⋯下秒劇情神展開
  9. 陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！　陳建隆PO「大肚照」網看傻
  10. 王子單手炫技「背面投籃」全中！　1秒進1顆百發百中…網服了：怎麼辦到

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366