Ashly愚人節整過頭！　尼克變臉「幾歲了還這麼幼稚」：真的生氣

記者潘慧中／綜合報導

4月1日適逢愚人節，不少人想盡辦法整朋友，但可別忘了整過頭！Ashly零點一過，躲在房門邊準備嚇尼克，沒想到未婚夫的臉色瞬間變了：「愚人節好玩喔？妳以為別人喜歡喔？」男方事後也在社群網站表示：「真的生氣。」

▲▼Ashly躲門邊準備嚇尼克。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）



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畫面中，可以看到Ashly身穿淺色長版背心，露出纖細長腿，一邊躲在房門旁，一邊比出「噓」的手勢，等到尼克一踏門口，她馬上唸出一段咒語「定格」對方，沒想到對方脫口第一句話就是「欸，妳很無聊欸！」

▲▼Ashly最後委屈地向尼克道歉。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）



「幾歲了還這麼幼稚，白癡喔妳！」尼克忍不住訓話起來。Ashly則是無辜地低下頭，乖乖併攏雙腳、雙手放在肚子前面，她像個做錯事的小孩般連說了2次：「對不起。」看起來相當委屈。

▲有網友懷疑Ashly和尼克其實在偷放閃。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）



結果，尼克仍沒忘記Ashly一開始施展的「定格」咒語：「快把我解開！不要玩了！」也因為最後這段畫面，讓不少網友懷疑兩人是否在行「放閃」之實，但看到他發文表示：「愚人節整人之餘還是先考慮別人會不會喜歡！！！」又讓部分粉絲覺得他可能真的被嚇到了，真相如何便有待小倆口解答囉。

▲Ashly和尼克常惡整對方。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）

