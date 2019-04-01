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阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

記者潘慧中／綜合報導

五月天出道多年，團員一個接著一個結婚，只剩主唱阿信仍未傳出喜事，沒想到他1日清晨突然發文表示：「平凡的我們也將回到平凡的世界」，並上傳一段抱著小孩的短片，讓網友又驚又喜，但也有粉絲認為這應該是愚人節玩笑。

五月天阿信被問喜歡男生還是女生。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）

▲五月天只剩阿信仍未傳出喜事。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

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阿信在臉書透露媽媽一直以來都很想要一個孫子或孫女，「去年，她終於如願了。」沒有多加解釋另一半身份，他純粹寫下「我們」2字，平凡的兩人將回到平凡的世界，「在流轉的歲月中／有你的風景／最美。」

▲▼阿信清晨報喜。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

▲▼阿信打上臉紅的表情符號說：「今天說的都是真的。」（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

▲▼阿信清晨報喜。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

此外，阿信還上傳一段抱著小孩的影片，背景音樂相當溫馨，全程只露半臉的他保持微笑，沒想到拍到一半，小朋友突然吐奶，讓他忍不住笑了出來，「生活中充滿孩子哭聲和柴米油鹽。」

▲▼阿信清晨報喜。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

▲小孩最後吐奶了，阿信忍不住笑出聲。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

最後，阿信謝謝粉絲多年來的支持，「猜猜小傢伙的名字。」有不少網友看完影片充滿幸福感，也有鐵粉表示頓時真的有嚇到，但許多人馬上反應過來這應該是愚人節玩笑，儘管如此，仍有粉絲期待他真的趕快找到另一半，「希望有一天你身邊能有個人陪著你，過個平凡的人生。」

阿信臉書全文：

一直以來
陳媽媽都很想要一個孫子或孫女
去年 她終於如願了

平凡的我們
也將回到平凡的世界
生活中充滿孩子哭聲和
柴米油鹽

在流轉的歲月中
有你的風景
最美

/
#謝謝你們
#猜猜小傢伙的名字

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