《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》29日播出前往台中錄影的下集，為了遊戲，女來賓清一色換上比基尼，董梓甯（梓梓）小心翼翼走進水裡時，吳宗憲貼心扶著她的雙手，一旁的Una（林書葶）不服氣地衝上前說：「憲哥你都沒扶我」，下秒立刻「不小心」跌倒撲到憲哥懷裡，節目效果笑翻網友。

▲▼Una「笑」果十足。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



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吳宗憲看了馬上扶起Una，他臉色大變喊：「像話嗎！？學妹妳真的是！」很有君子風度，一旁的趙正平則笑罵：「這爛咖！」小鬼也在旁搞笑模仿Una：「還自己說我不小心！」節目效果意外相當吸睛。

▲吳宗憲馬上扶起Una。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



一行人移動到冷泉區玩遊戲，只能用腳趾頭夾起水中石頭，主持人和來賓都頗有斬獲，董梓甯則在臉書開心地說：「發現我的新技能！腳趾很長很靈活！什麼都能夾啊！！！！」儘管冷泉真的很冰冷，大腿被拍到已經發紅，她仍敬業完成關卡，「不過運氣太不好了哎呀呀。」

▲▼董梓甯意外發現新技能。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



來到「腋（應是『意』）猶未盡」的關卡時，蕾拉把裝滿水的罐子夾在腋下，朝正前方的容器噴射，卻引來趙正平說：「妳要不要先回台北好了？」她則冤枉地說：「我有裝到！」到了下一個「球拍運雞蛋」的關卡時，她不小心連續掉了3次蛋，趙哥忍不住氣吼：「笨死了！」

▲蕾拉連續輸了好幾個回合。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



黃隊輸了這回合，趙正平指著蕾拉說：「真是氣死了！妳不知道來幹什麼的！玩遊戲都不行，連這個也不行，妳到底有什麼可以行！？」全場瞬間露出尷尬笑容，但也有網友認為這純屬節目效果，KID當下則出面緩頰：「妳去跟隊長說一下」，眾人要她去撒嬌一下，才終於化解尷尬氣氛。

▲蕾拉連忙跟趙正平撒嬌道歉。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



事後，蕾拉也在Instagram坦言真的很不會玩遊戲，「不過參加綜藝玩很大真的能突破自我，雖然最後輸了但過程才是最重要的。」而且她也開心能認識新朋友，「希望下次參加可以扳回一城。」

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大Mr.Player）



▲蕾拉事後發文坦言很不會玩遊戲。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



▲約從24：34分開始。（影／取自YouTube／我愛玩很大）