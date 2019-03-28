遭嘲笑「JR怎麼會NG？」　紀言愷負面情緒肚裡吞：非常痛苦

記者林映妤／台北報導

JR紀言愷、林哲熹、范少勳主演國片《樂獄》，3人都挑戰與自己現實個性反差相當大的角色，紀言愷詮釋高冷公子哥，與他平常螢幕上活潑個性大相徑庭，他被導演要求演出時，臉部不能有太多的表情與抽動，「剛開始完全沒有方向，非常痛苦，甚至被嘲笑JR怎麼會NG？」

因此JR壓抑住被嘲笑的感受，將負面情緒往肚子裡吞，練習先用眼睛看事情眼球轉動，再釋放臉部肌肉，同時也練習著不論休息或是放飯都要求自己不能有任何表情，才因而完成堪稱他演藝生涯最突破的演出。

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▲▼《樂獄》JR紀言愷、林哲熹、范少勳。（圖／文達文創提供）





林哲熹在片中善良又具有正義感，與紀言愷爭鋒相對互看不順眼，他自爆求學時曾被老師認為是壞學生、獨來獨往不合群，「我求學時期個性比較火爆，滿臉殺氣，大家都不敢惹我。」與現在謙虛有禮的形象判若兩人。

林哲熹說，國高中時在外地唸書，皆住在學校宿舍，若是同學進門沒敲房門就進來，會暴怒說：「你給我滾出去，請敲門再進來。」他又說，因自己怕吵，所以只要同學經過他的房門，都會自動降低音量，甚至在遠方看到他，還會自動退避三舍，被封是「宿舍一匹狼」。林哲熹一直到出社會後才開始調整自己的個性，前一陣子與高中同學碰面，同學還說他變成熟了。



范少勳平日陽光形象鮮明，他在電影《樂獄》角色個性殺氣騰騰，他透露當時盡可能讓自己一個人，找到一種對環境非常不滿的感覺，「詮釋這個角色滿好玩的，可以不用在意別人的眼光，真正的發洩對生活的不滿。」范少勳為此參考《蝙蝠俠》裡的小丑，感受詭譎讓人發寒的氣息。

范少勳又說電影殺青後，自己莫名常對身邊親友臭臉沒耐性，在等待下一部戲的同時，去當了公司老闆的助理，被指責見客戶表情怎麼沒有脫離角色情緒，才恍然大悟地發現自己入戲太深，漸漸的脫離角色。《樂獄》5月17日上映。

▼《樂獄》JR紀言愷、林哲熹、范少勳。（圖／文達文創提供）