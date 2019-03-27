獨家／傳台獨遭大陸封殺　瞿友寧想到《與惡》哽咽：這是我們要的世界？

▲導演瞿友寧被傳台獨遭封殺，無奈回應。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者林映妤／台北報導

《我可能不會愛你》、《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧執導陸劇《蜜汁燉魷魚》還未上架，27日就在微博瘋傳遭到「封殺」，原因是他過去被指台獨。其實新戲本就不是該時間播，瞿友寧也澄清自己非台獨，無奈回應《ETtoday》，「越報越失真，這真的是我們要的世界嗎？」

他透露自己最近看了台劇《我們與惡的距離》時哽咽了，「原來這就是我們存在的世界，我真的不想，我們大家是處在這樣的一個世界，但事實似乎真的是這樣。」表示媒體並未詢問過他，就直接報導他的新戲在大陸不能上，事實是，新戲預計今年就會播出，自己也未遇過審查不過的問題。

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「就我所知在審查過程中，沒有遇到這樣的問題，製作單位本來就仍在尋求各平台整合一個共同的播放時間。」

▲瞿友寧執導陸劇《蜜汁燉魷魚》。（圖／翻攝自官方微博）

瞿友寧回應全文：

看完『我們與惡的距離』接受訪問時候，我哽咽了⋯⋯很多人問我為什麼，我回答：原來這就是我們存在的世界，我真的不想，我們大家是處在這樣的一個世界，但事實似乎真的是這樣。



昨天，我工作的時候，突然一堆朋友關心我，原來我又上新聞了：有媒體報導說我的新戲在大陸不能播了。



然而事實是



到目前為止，沒有任何一家媒體打電話問過我，或是問過製作單位，然後一家一家的媒體跟隨報導，上跑馬燈，越報越失真。



這真的是我們要的世界嗎？



這已經是一而再、再而三出現的報導了，新戲預計今年會播出，就我所知在審查過程中，沒有遇到這樣的問題，製作單位本來就仍在尋求各平台整合一個共同的播放時間。



我喜歡拍戲，我想拍更多好劇，我也不願意關於我的謠言，傷害任何在努力的人，謝謝朋友的關心，我想用創作讓我們所在的世界更美好。



在發文的同時，終於有一家媒體打來跟我求證，心裡覺得安慰很多，謝謝你們支持我們要有一個更好的世界！