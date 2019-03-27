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《愛上觸不到的你》核彈級催淚！帶好衛生紙「哭到喘不過氣」

記者林映妤／台北報導

寇爾史普洛茲（Cole Sprouse）、海莉盧理查森（Haley Lu Richardson）主演催淚愛情電影《愛上觸不到的你》劇情描述一對因為罹患「囊狀纖維化症」而無法觸碰彼此的戀人，他們如何在困境中找到屬於自己的真摯愛情與充實人生。電影日前舉行試映，「核彈級」淚點讓不少人哭到喘不過氣！

▲▼《愛上觸不到的你》特映。（圖／采昌提供）

▲▼《愛上觸不到的你》核彈級催淚。（圖／采昌提供）

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▲▼《愛上觸不到的你》特映。（圖／采昌提供）

以《煎熬》一曲紅遍大街小巷的歌手李佳薇就感嘆：「看完電影後，我覺得能大口呼吸、自由地跟身邊的人碰觸，是很幸福的事！我會更珍惜我的鐵肺！」新生代女演員葉星辰也感慨表示：「原來簡單的擁抱即是幸運，去看這部片的時候，記得要使用防水睫毛膏！」金鐘影帝吳政迪則透露：「戲中一句台詞讓我印象深刻『你是為了治療而活著？還是為了活著而治療？』值得大家站在病患的角度去思考！」

《HIStory2 越界》演員楊孟霖感性透露：「看到戲裡主角所經歷的痛苦掙扎都很痛心，讓我感受到自己有多幸運！」歌手邱鋒澤大讚：「看完後真的有滿滿的正能量！讓我可以找到愛與被愛的勇氣！」藝人李博翔更呼籲粉絲：「這部電影我哭了3遍，大家記得帶好衛生紙！」

▲▼《愛上觸不到的你》特映。（圖／采昌提供）

▲郭靜、葉星辰、李佳薇、邱鋒澤大推《愛上觸不到的你》。（圖／采昌提供）

值得一提的是，《愛上觸不到的你》將場景聚焦在醫院，並透過真實描繪病人在醫院中的生活，毫不矯情地傳遞出震撼人心的正面能量。因此片商也特別邀請罕見疾病基金會的病友看電影，病友感動表示：「看到主角們在罹患罕病後生命中的無數困難、限制與掙扎，同時也看到他們不放棄努力與疾病奮戰與相互珍惜相處的每個時刻。罕見的不是疾病而是獨一無二的生命力，期望透過電影能讓大家對罕見疾病有更多的認識與了解。」

《愛上觸不到的你》3月29日上映。

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愛上觸不到的你, 寇弟, 寇爾史普洛茲

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