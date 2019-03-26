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心機寡婦盯上超殺女！恐怖閨蜜「綑綁囚禁」狂逼同床共枕

記者林映妤／台北報導

「地表最狂影后」伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）在驚悚新片《侵密室友》飾演寂寞寡婦葛莉塔，因一只手提包結識「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Moretz），卻就此成為如影隨形的恐怖閨蜜，為了不讓摩蕾茲離開，甚至不惜綑綁她，與她同床共枕而眠！

▲▼《侵密室友》伊莎貝雨蓓、克蘿伊摩蕾茲。（圖／CatchPlay提供）

▲▼《侵密室友》伊莎貝雨蓓囚禁克蘿伊摩蕾茲，還與她同床共枕。（圖／CatchPlay提供）

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▲▼《侵密室友》伊莎貝雨蓓、克蘿伊摩蕾茲。（圖／CatchPlay提供）

對於戲裡有許多跟蹤和折磨超殺女的橋段，雨蓓笑說：「其實演起來還蠻有趣的，我們在片場一直在笑。」她也不吝表達對對方的讚賞，「『演戲』最重要的是跟誰演，而摩蕾茲是一個非常有才華的演員，她很清楚要如何創造角色、培養默契，所以合作起來就會格外有火花。」

《侵密室友》中，伊莎貝雨蓓飾演的葛莉塔熱愛古典音樂，心血來潮就會獨自坐在家中彈琴，曾在《鋼琴教師》展現琴藝的雨蓓，這次在電影中的每一場彈琴戲都是親自上陣，不假他人之手，她表示自己小時候學過鋼琴，但是並不常彈，因此為了這幾場彈琴戲，她在拍攝前特別上課，也勤加練習，「除了鋼琴老師的教導，我在拍攝時也獨居在一棟擺有鋼琴的房子，所以一有空就會彈琴，我常覺得自己彷彿就是《侵密室友》裡的葛莉塔，獨自在美麗的房子裡彈奏鋼琴。」

▲▼《侵密室友》伊莎貝雨蓓、克蘿伊摩蕾茲。（圖／CatchPlay提供）

▲《侵密室友》伊莎貝雨蓓鋼琴戲不假他人之手。（圖／CatchPlay提供）

雨蓓還有一段戲是即興舞蹈，導演尼爾喬登（Neil Jordan）說：「我在某一場重頭戲想營造詭譎的氛圍，於是建議她來跳一段舞，結果她就順著音樂，自己即興跳出一段有點滑稽的舞蹈，卻帶來令人不寒而慄的效果！」《侵密室友》4月3日上映。

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