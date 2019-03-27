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《復仇者4》海報透玄機！影迷驚呆：洛基、葛摩菈沒死？她回歸了！

記者林映妤／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》近日釋出個人版海報，眼尖影迷都會發現彩色版和黑白版各別代表倖存的超級英雄，以及被薩諾斯「彈指」後灰飛煙滅的角色。不過釋出後，黑白版竟然出現了關鍵人物，也讓大批網友嗨炸了！

彩色版海報中可見鋼鐵人、美國隊長、黑寡婦、鷹眼、雷神索爾、火箭浣熊、涅布拉、蟻人、小辣椒、快樂霍根、布魯斯班納（浩克未知）、奧科耶、王、戰爭機器以及「全宇宙的希望」驚奇隊長與「亮點」女武神！

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

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▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲《復仇者聯盟：終局之戰》海報出現驚奇隊長與女武神讓粉絲相當開心。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

雖然女武神在《雷神索爾3：諸神黃昏》與索爾並肩作戰，但該角並沒有出現在《復仇者聯盟：無限之戰》，薩諾斯彈指後亦沒有出現她消失的畫面，如今海報證實她會回歸，而且是倖存英雄之一。

黑白版海報則有星爵、奇異博士、緋紅女巫、黑豹、螳螂女、毀滅者德克斯、尼克福瑞、幻視、蜘蛛人、格魯特、獵鷹、酷寒戰士、黃蜂女以及舒莉、洛基、葛摩菈，舒莉消失的畫面也沒有出現在《復仇者3》，眾人以為她會暫代哥哥「黑豹國王」的位子，沒想到海報證實她的確被薩諾斯消滅。

但令人振奮的是，黑白版海報上雖然出現在《復仇者3》似乎已經「死透」了的洛基與葛摩菈，卻沒有同樣死亡的海姆達爾，這也讓影迷猜想，2人或許不是真正死去，而是會透過不同形式回歸。

然而飾演葛摩菈的柔伊莎達娜（Zoe Saldana）早前就證實過自己會演出《復仇者聯盟4》，但並未肯定以「復活」方式出現在大銀幕上，有可能是「時空旅行」方式出現，加上涅布拉有能力回放記憶，如果要拍攝新的記憶畫面，就需要柔伊莎達娜回歸，一切都還是未知數。

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》海報。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

▲《復仇者聯盟：終局之戰》透露洛基、葛摩菈的回歸。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

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