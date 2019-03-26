《老大人》5000人包場破紀錄！小戽斗催淚演技觀眾哭到崩潰：進去洗眼睛

記者林映妤／台北報導

小戽斗、喜翔、黃嘉千主演國片《老大人》催淚指數破表，不只預告自2月中上線至今，已達340多萬的瀏覽次數；電影22日上映，更創下正式上映前已有超過5000人包場的國片紀錄，上映4天以來叫好叫座，全台票房逼近500萬，上萬名觀眾看完都感動落淚推薦，「《老大人》根本是進去洗眼睛的！」

▲《老大人》小戽斗演技噴發讓觀眾哭到崩潰。（圖／威視提供）

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上週四《老大人》首映會後，邵雨薇、夏于喬、竇智孔、連俞涵等演員都在社群平台上大力推薦，邵雨薇就在觀影後寫下她對爺爺奶奶的思念：「原來老大人是這樣，原來爸媽是這樣，原來我們都沒有錯，原來我們都盡力了…」

近年多轉往大銀幕發展的夏于喬也深有感觸：「家人真的是很複雜的關係，愛、恨、無奈、牽絆、逃離又相聚。看了《老大人》的首映，演員們細膩的詮釋著兒子、女兒、老大人的角色，這些角色無論在生活還是在電影裡都是這麼不容易。」

竇智孔更感性發文：「當了爸爸後看這故事，更揪心了。因為我看到了我們怎麼長這麼大的，而他們怎麼就變老了。」

▲▼《老大人》小戽斗、喜翔、黃嘉千催淚演出獲好評。（圖／威視提供）

資深影評人麥若愚則在當天看完《老大人》後，在粉絲團上發表文章為小戽斗叫屈：「小戽斗以歲月洗禮、生命刻痕呈現的動人演出，得不到『獎』的鼓勵與肯定，是電影獎不重視前輩資深與業界倫理的缺憾！」他更大讚：「新導演洪伯豪無論在父子父女複雜矛盾的情感，以及城鄉生活與社群的動態，都掌握的細心和用心，絲絲入扣的牽引、能讓有類似人生境遇的中年與老年族群細細咀嚼，是一部非常出色的生命議題電影。」