文青女神「三跪九叩」1000公里不幸辭世！不顧老公反對背後原因超心酸

記者林映妤／台北報導

有「文青女神」之稱的西藏女星尼瑪頌宋近來以新片《阿拉姜色》大獲矚目，她在片中展開千里朝聖，親身「三跪九叩」的虔誠演出，感動不少觀眾外，一場自知來日無多、離家前特向娘家叩謝養育之恩的戲，更讓人看得潸然淚下。

特別的是，外貌姣好、氣質出眾的尼瑪頌宋，不僅受觀眾喜愛，連專拍藏區美景的日本攝影大師大川健三都驚為天人，因爲難以抗拒她的魅力，甘願為她翻山越嶺、深入氣候嚴寒的藏區工作，更直言「西藏美景有她才完美」。

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▲▼《阿拉姜色》尼瑪頌宋「三跪九叩」跪拜到破皮流血。（圖／海鵬提供）

才貌雙全的尼瑪頌宋，在《阿拉姜色》是首度母語演出，「三跪九叩」跪拜到破皮流血，連大川健三都拍得好不心疼。片中女主角發現自己來日無多後，決定不顧丈夫反對，執意攜兒、遠赴千里之外的拉薩還願，不料事與願違，竟意外在途中辭世。她堅持「三跪九叩」走完1000公里一償宿願，即使雙手長繭、雙膝磨破，甚至差點昏倒在氣候惡劣的高原上，依然堅持信念，虔誠態度令人感動。

其實尼瑪頌宋來頭不小，生長於四川藏區的她，自藝術學院畢業便進入電影界，不僅能演、能歌、能舞，更熱愛文學，出版過不少詩集與短篇小說。這次在電影裡的感人演出，不僅助該片勇奪上海電影節評審團大獎及最佳劇本雙料大獎，尼瑪頌宋也接連榮獲華語青年影像論壇、德國中國電影節最佳女演員獎的肯定。

▲▼《阿拉姜色》夫妻情深令人感動。（圖／海鵬提供）

《阿拉姜色》刻劃出西藏人對「信仰」的至高崇敬，更傳答人與人之間承諾的重要。全片猶如一幅深刻的人性畫卷，探討愛與道德、責任與信仰等人生重大課題，不僅傳達親情的可貴，夫妻信守一生的承諾，更讓人感動不已。《阿拉姜色》4月3日上映。