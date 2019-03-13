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獨家／《聲林》16歲申力安休學！「棄德國學業」簽約發片

記者關韶文／台北報導

《聲林之王》遺珠16歲新人申力安從小旅居瑞士、德國從小在國外長大精通德文、英文、法語，因為外型是模特兒的九頭身，搭上清亮嗓音被視為「全才型」藝人，簽進喜歡音樂祕密受訓一年，今年將推出新作品儘快與歌迷見面。

▲▼申力安。（圖／喜歡音樂提供）

▲申力安放棄德國學業，回台灣發片。（圖／喜歡音樂提供）

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申力安說中斷在德國的學業一點都不覺得可惜，因為有機會就要趕快掌握，面對公司的密集培訓，年紀輕輕的她好勝心很強，因為是處女座，對自己要求很嚴格。常常從早上8點上課到5點，裡面包括了跳舞、歌唱、體能課程，覺得自己吸收越多，之後在台上給予粉絲的就越多，不曾因為受訓嚴格落淚。

談到被發掘的契機，則是因為參加伊林璀璨之星成績優異，進而加入喜歡音樂，「很喜歡進錄音室的感覺，像進入到另一個世界很享受，還好遇到的配唱製作人都很好，目前都沒被兇過。」

▲▼申力安。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼16歲申力安加入喜歡音樂。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼申力安。（圖／喜歡音樂提供）

日前因為參加節目錄影和蕭敬騰老師有機會一起打籃球和拍攝廣告，雖然是臨時演員的概念，但覺得超開心，是好難得的機會。力安和一群男生打籃球一點都沒有違和感，自評球技很差，但是見識到蕭敬騰老師的球技很厲害，希望自己也能在他前面跳投成功得分。

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申力安, 聲林之王

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