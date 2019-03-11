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隔壁的喝完空姐飲料「立刻翻白眼昏倒」　林芯儀緊急按鈴！

▲▼林芯儀。（圖／解碼音樂提供）

▲林芯儀前往瑞士旅遊。（圖／解碼音樂提供）

記者關韶文／台北報導

歌手林芯儀趁假期前往瑞士旅遊，走訪蘇黎世市區景點與登馬特洪峰欣賞雪景，其中一日芯儀獨自飛往德國半日旅遊，參觀德國著名世界文化遺產景點新博物館以及柏林圍牆。

值得一提的是，搭機航程上芯儀的座位靠窗，隔壁有位約莫同齡的男生，機上用餐時，芯儀與男生接過空服員給的飲料後，她看到男生打開飲料，上一秒喝了一口後，下一秒竟突然眼睛翻白眼身體癱軟直接暈厥，芯儀目睹情景整個人直冒冷汗非常驚嚇。

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▲▼林芯儀。（圖／解碼音樂提供）

▲▼林芯儀把握工作空檔放假。（圖／解碼音樂提供）

▲▼林芯儀。（圖／解碼音樂提供）

為了不引起騷動，她仍然冷靜的迅速按了服務鈴，並小聲告知空服員隔壁男子的狀況，空服員也緊急處理並感謝芯儀的機警反應，飛機抵達後雖然不確定男子的狀況，芯儀衷心祈望男子平安沒事，對於突發的事件也讓芯儀更體會珍惜當下的意寓。

此趟旅程在飛機上除了驚魂也有豔遇，芯儀從蘇黎世搭機到柏林航程，前座有約1歲的金髮小男孩非常愛轉頭以大眼睛水汪汪不停的看著芯儀，臉蛋紅潤像小天使般的瞇眼對她微笑，讓芯儀覺得十分可愛又療癒，笑說這是她遇過最充滿電力的豔遇。在旅行結束後專心投入新專輯的錄製，期望盡快帶著新歌曲與粉絲見面。

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