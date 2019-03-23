小鮮肉婚禮淚崩：我等了好久！　100kg厚片女友大哭…實現3年承諾「仙境佈景曝光」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸100kg厚片女友「小可愛」和未婚夫劉家偉（羊羊羊）的戀情羨煞眾人，22日舉行婚宴，男方實現對她的承諾，把婚禮佈置成仙境一般，以銀白色系為主，美得讓人驚艷，老公哽咽對她承諾：「我的願望就是一生一世跟妳在一起。」讓她感動落淚，男方則是替她擦去淚水，溫馨氣氛惹哭眾人。

▲厚片女友婚禮（圖／翻攝自微博）



請繼續往下閱讀...

▲厚片女友婚禮現場（圖／翻攝自微博）

小倆口從一開始白手起家，經歷過一段貧困時期，但他們努力渡過難關，到後來終於開始賺錢，也買下了屬於兩人的新房，劉家偉曾對女友告白，要把一切最好的都給對方，在婚禮上他實現承諾，將現場佈置成銀白色的仙境一般，舞台上擺滿嫩白色系的花及擺飾，天花板還吊著像是瀑布的燈飾，看起來華麗中又帶有優雅感。

▲厚片女友和小鮮肉婚紗照（圖／翻攝自微博）



▲厚片女友婚禮現場（圖／翻攝自微博）

劉家偉上台致誓詞時，講到一度哽咽，「我等這一刻等了好久，我們這麼多年風風雨雨，感謝妳一直默默支持我，從今往後，我會把我所有的愛都給妳，要妳做我掌中的寶，我的願望就是一生一世跟妳在一起，老婆，我愛妳。」最後女方情緒激動，遮住臉大哭，他心疼地替對方抹去臉上的眼淚，兩人深情對視好一陣子，讓現場不少親友跟著感動落淚。

▲厚片女友激動落淚（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友丟捧花。（圖／翻攝自微博／俞鼎totti）

