爸爸貪錢收聘金！她苦存6年「自費20萬」嫁初戀　委屈：像賣女兒

記者田暐瑋／綜合報導

Lala（蘇心甯）身材火辣，素有「國光女神」封號，她曾有一段失敗的婚姻，19、20歲曾有一段戀情，當時因為她自知爸爸愛錢又勢力眼，所以偷偷開始存聘金，到了真的要結婚的時候，就自己付20萬的聘金給爸爸，「就有一點像是賣女兒的方式。」

Lala在《新聞挖挖哇》討論聘金議題，談到自己的經驗，19、20歲和男友交往就是以結婚為前提，當時她每個月就會存幾千塊，到了真的要結婚時，已經存到了一筆20萬聘金，她皺著眉，婉轉形容：「爸爸是個不太好的爸爸…所以他一定會有一點像是賣女兒的方式。」

▲Lala和女兒。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）



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結婚時，Lala把自己辛苦存的20萬全給了爸爸，媽媽那邊則是和男方家討論過後，再由對方付了小聘12萬給媽媽，她也直言，未來女兒出嫁時，也還是會跟男方要求聘金，但解釋這是為了給女兒一個保障，因為自己當年在離婚時什麼都沒有，獨力扶養女兒時真的很辛苦，才會希望幫女兒留條後路，但金額就會視男方家庭的經濟狀況而定。

聘金一直是男女之間爭論不休的議題，日前有女網友在臉書「靠北婚姻」粉絲團上求助，和男友討論結婚事宜時，卻因為媽媽要求男方可以準備36萬的聘金和12萬的餅錢，「這些聘金是要保管在她那裡，以備不時之需」，小倆口因此鬧得不愉快，夾在媽媽和男友中間讓她非常為難。

▲Lala。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



男友覺得收這麼多聘金不合理，認為她媽媽收了聘金沒有給小夫妻倆，也沒有準備嫁妝，這樣的行為根本是在賣女兒，結果網友們看到她的故事後，不僅沒有責怪她媽媽要求聘金的行為，反而認為這是在保護女兒，「媽媽是對的！男方很惡劣！而且吃人夠夠！連結婚都這樣要便宜佔盡了，你婚後也不會好過到哪去的」、「媽媽要的絕對不是36萬，媽媽要的是幫你爭取更多的保障」。

