小優美肌開太強「Apple臉慘變形」！　瑤瑤一看嚇壞了

記者劉宜庭／綜合報導

Apple（黃暐婷）從《我愛黑澀會》出道，擁有火辣身材、甜美臉蛋，是不少人心目中的女神。她活躍於各大綜藝節目，平時也常在社群網站分享生活、工作日常。近來，她曬出2張和小優在攝影棚內的自拍照，卻發現對方的美肌開太強，導致自己被拍成「E.T.（外星人）」，畫面曝光後，讓部分網友驚呼「這是誰！」

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▲Apple平時常透過社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自Facebook／黃暐婷 APPLE）

Apple於20日分享錄製節目《綜藝大熱門》時，與小優一起拍的2張合照，並開玩笑寫道：「優優的手機把我拍成E.T.了。」畫面中，她穿著白色透視平口上衣，抱著小優開心入鏡，2人同時對著鏡頭露出甜美笑容，她則自嘲「眼睛好大鼻子好長」，文末還忍不住反問自己：「你哪位？」

▲Apple（右）合照小優。（圖／翻攝自Facebook／黃暐婷 APPLE）

瑤瑤（黃喬歆）看見照片後，隨即留言表示，「可以請小優不要這樣嗎，嚇壞妹妹了。」Apple則笑回，「真的會被小優的美肌功能笑死。」引來大票網友笑虧，「你是誰啦」、「這不是Apple啦」，同時也有人嘴甜力挺，「E.T.在那？我只看到美麗的Apple」，在網路上意外引發熱議。