嚴正嵐突PO文：被不喜歡的人強吻怎麼辦　一招反擊…網友全看傻！

記者劉宜庭／綜合報導

女星嚴正嵐外型甜美、形象清新，憑藉《花甲男孩轉大人》爆紅，還因此入圍金鐘獎，演藝成績相當亮眼。私底下的她，平時常透過社群網站分享生活點滴，沒想到17日突然語出驚人，PO了一句「被不喜歡的人強吻怎麼辦」，讓網友乍看之下嚇了一跳，結果她下一秒的反應，卻又頓時讓眾人看傻笑翻，意外引發討論。

請繼續往下閱讀...

▲嚴正嵐外型甜美、形象清新。（圖／翻攝自嚴正嵐Instagram）

嚴正嵐17日下午透過Instagram發文問道：「被不喜歡的人強吻怎麼辦。 」一番話讓不少網友乍看之下，還以為是她發生了什麼事。然而，她文中下一句寫著「我真聰明」，同時曬出兩張對比照，第一張是對著鏡頭淡定自拍，下一張突然露出上排牙齒，鼻孔似乎也微微撐大，原來她應是想表達，若遇上強吻狀況，便要用這個表情動作嚇走對方。

▲嚴正嵐突發文：「被不喜歡的人強吻怎麼辦。」（圖／翻攝自嚴正嵐Instagram）



PO文一出，嚴正嵐幽默又逗趣的反應，立刻笑翻大票網友，不少粉絲也紛紛留言笑虧，「太機智了」、「形象都丟了」、「第一張很可愛…第二張很驚恐…XD」、「第二張有土撥鼠的概念」，在網路上意外引發一陣熱議。

▲嚴正嵐搞笑想出露齒反擊招數，自誇「我真聰明」。（圖／翻攝自嚴正嵐Instagram）