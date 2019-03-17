錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

記者劉宜庭／綜合報導

《綜藝玩很大》開播4年多，不只遊戲關卡越來越精彩，就連來賓陣容，也一集比一集有看頭，團隊日前飛往柬埔寨出外景，擔任小隊長的小鬼，事後也曬出一系列錄影照，沒想到其中一張照片，卻讓他忍不住疑惑地問：「我旁邊是誰？」畫面PO網後，更讓大票網友發毛驚呼「靈異照片！？」

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▲《玩很大》團隊近來飛往柬埔寨出外景。（圖／翻攝自小鬼Instagram）

小鬼和KID（林柏昇）分屬《玩很大》黑、黃兩隊隊長，每一集對決都讓人看得心驚膽戰。最新錄影陣容中，黑隊請來「強運哥」李易、黃沐妍（小豬）和峮峮（吳函峮），黃隊來賓則是小鐘、臧芮軒和雷艾美，4位女來賓和吳宗憲的合照裡，一致換上激短褲，大方展現穠纖合度的美腿，讓人看得目不轉睛。

▲4名女來賓上節目穿超辣。（圖／翻攝自《玩很大》官方Instagram）



然而，在峮峮17日下午曬出一系列錄影花絮照後，小鬼突然發現，其中一張合影中，自己身旁突然多出了一隻手，卻不記得當時站在身邊的人是誰，忍不住轉發照片，向隊友求救發問：「我…記得，走道被我們站滿了啊，旁邊是誰～各位隊友，你們趕快放下手邊的工作幫我想想。」

▲峮峮17日下午曬出一系列錄影花絮照。（圖／翻攝自峮峮Instagram）



文末，小鬼又再問了一次「我旁邊是誰」，PO文一出，立刻讓不少網友留言驚呼，「這是什麼靈異事件」、「恐怖到了極點」、「天啊！好靈異」、「好恐怖」。不過，雖然目前還沒有隊友出面解答，卻也有不少粉絲推測，手臂主人應是路人經過，也有可能是「紅隊」的主持人吳宗憲或工作人員，在網路上引發一陣熱烈討論。

▲小鬼身旁「多一隻手」，如今卻不記得，當時站在自己身旁的人到底是誰。（圖／翻攝自峮峮Instagram）