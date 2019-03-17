蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

記者劉宜庭／綜合報導

外拍麻豆蕾菈是約旦和台灣的混血美女，因五官神似鄧紫棋，並和反骨男孩合拍短片，近來也積極經營起YouTube頻道，在網路擁有不小知名度。個性活潑、直率的她，14日也大方公開自己的「黑歷史」，除了曝光學生時期的小屁孩模樣，也感性分享懷孕前、後的心路歷程，引發熱烈討論。

▲蕾菈外型神似鄧紫棋，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自蕾菈臉書、Instagram）

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蕾菈14日以「黑歷史開箱」為題，在影片中曝光一系列舊照，她先是曬出國二時的自拍，當時頂著要金不金的頭髮，搭配濾鏡效果，她自嘲：「自以為自己很正，就小屁妹。」此外，由於當時大家都覺得，保險套放在錢包裡面代表會招財，很多男生會帶到學校去，於是她曾拿著保險套自拍，如今看到這張照片，她也相當傻眼：「我真的覺得很瞎。」

▲蕾菈翻出國中「屁孩時期」的舊照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）



▲蕾菈拿保險套自拍。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）

「其實過去蕾菈很像小屁妹、很台。」蕾菈透露，自己國二時體重大約是50到60公斤，國三就有C到D罩杯。到了上高中夜校，她因為有著一張混血面孔，在學校裡可以說是校園紅人，個性活潑的她，過去在聖誕節時，也曾穿著聖誕裝，主動到各個班級發放禮物，當時就有許多同學嗨喊「蕾菈來了！」顯見人氣相當高。

同時，蕾菈翻出高一時期的胖照，當時臉較為圓潤，說到這裡，她也不忘嚴肅澄清，自己真的沒有整形，「這全部都是瘦下來，這個是我58公斤的時候，但現在蕾菈47公斤而已。」她強調，瘦10多公斤下來之後，才導致臉、身材變了一個樣。

▲蕾菈高一體重為58公斤。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）



蕾菈接著坦言，自己在高二、高三那年，其實就已經懷孕了，「我很感謝那時候的教官、老師、主任他們，都很體諒我，讓我懷著孕去上課，讓我能好好的把高中畢業。」下秒，她大方曬出自己人生中第一張、也是第一次當模特兒時，所拍攝的孕婦寫真，為的就是要記錄自己的孕程，「我覺得這是非常值得紀念的一件事情。」

▲蕾菈高中就讀夜校，照片中的她當時已經懷孕約2、3個月。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）

▲蕾菈人生中第一次當模特兒，就是拍攝孕照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）

▲蕾菈臨盆前2天。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）

懷孕約5、6個月時，蕾菈就明顯脹奶，從原本的D罩杯升級到逼近F罩杯，後來到了產前倒數第二天，她也挺著巨肚在鏡子前自拍。如今回想起懷孕過程，她坦言真的蠻辛苦的，加上到了懷孕後期，肚中寶寶壓著自己的恥骨導致疼痛，「真的是痛到走不了路的那一種。」藉著自身經歷，她也不忘呼籲眾人，在路上遇到孕婦，一定要讓位，並且給予尊重，「因為其實懷孕、大著肚子走路是非常辛苦的。」

▲蕾菈產後脹奶，升級到F罩杯。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）

之後，蕾菈也PO出坐月子時，胸部脹到F罩杯的石頭奶，儘管一邊躺著自拍，胸型依舊呈現飽滿堅挺的狀態，她強調：「完全沒有修圖。」後來，她又從F退到D奶，近來又因為瘦身的關係，退到目前的C罩杯，不過她表示，自己並沒有要隆乳的打算，「因為我覺得象徵著媽媽偉大的證明。」

▲蕾菈生完當天開心自拍。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）

然而，雖然蕾菈這次是以「黑歷史」為題來拍攝影片，不過一系列舊照，以及懷孕歷程公開後，反而讓大票網友留言大讚，「我覺得不算黑歷史耶，反而覺得好正面，會想一直一直看著你的自信﻿」、「我喜歡蕾菈的直白和這些道理經驗還有感染力」。短短約2天時間，影片便吸引超過160萬人觀看，面對眾人大多給予正面迴響，她本人也親自回應：「很開心大家都這麼喜歡我，謝謝大家的不嫌棄，蕾菈愛你們。」

▼蕾菈「黑歷史」開箱。（影片／取自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla，如遭刪除請見諒。）