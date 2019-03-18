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伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）育有一子小哈利，3月16日正好是兒子17歲生日，她隔天轉發一系列慶生照，寫下生日祝福，除了字字流露出母愛的溫暖話語，期間她也罕見放送兒子小時候的「露臉照」，意外引發一陣熱議。

▲伊能靜發文為兒子哈利寫下生日祝福。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

▲伊能靜17日晚間為兒子哈利寫下生日祝福。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

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伊能靜17日開心透露，當天哈利和同學一起過生日，她也帶著與秦昊所生的女兒小米粒一起參與，「說參與是因為，媽媽和米粒除了拍照切蛋糕，哥哥都被同學圍住。米粒小小的吃醋，一直想坐哥哥身上，讓她下來的時候，很傷心的捂住臉。於是拍下了這個瞬間。」

▲伊能靜發文為兒子哈利寫下生日祝福。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

▲小米粒吃醋捂臉萌翻。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

「轉眼17歲。但對媽媽來說，還是小孩啊。」伊能靜感性表示，雖然哈利對自己和小米粒一直很溫柔，但是當兒子和同學們相處時，她發現孩子真的長大了，「有獨立的社交生活，開著流行語的玩笑，熱烈的討論未來。」

最後，伊能靜轉發網上流傳的一段話，內容提到：「我欽佩一種父母，她們在孩子年幼時給予強烈的親密，又在孩子長大後學會得體的退出，照顧和分離都是父母在孩子身上必須完成的任務。」於是，她透露慶生聚會時，自己先帶著女兒回家睡覺，要兒子慢慢玩，「得體的退出，是我給你成年時最好的禮物。生日快樂，我的小王子。」

▲伊能靜發文為兒子哈利寫下生日祝福。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

▲伊能靜發文為兒子哈利寫下生日祝福。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

▲伊能靜發文為兒子哈利寫下生日祝福。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

▲伊能靜罕見曝光哈利小時候的無碼正臉照。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

發文同時，伊能靜除了曬出哈利的最新近照，並且依照慣例，以P圖方式遮住兒子半張臉，不過，引人注意的是，她接著也翻出一系列舊照，公開兒子小時候的帥臉。

由於伊能靜過去鮮少曝光哈利正臉，PO照大多都會P圖或以馬賽克遮住，她先前也曾稍微提到背後緣由，「雖然尊重你爸爸的決定，不給大家看見你的樣子，但媽媽真心覺得你好帥。」如今難得曝光兒子正臉，雖然僅是兒時舊照，罕見的舉動，仍在網路上掀起熱議。

【伊能靜全文】

今天哥哥和同學一起過生日，媽媽和米粒來參與。說參與是因為，媽媽和米粒除了拍照切蛋糕，哥哥都被同學圍住。米粒小小的吃醋，一直想坐哥哥身上，讓她下來的時候，很傷心的捂住臉。於是拍下了這個瞬間。

轉眼17歲。但對媽媽來說，還是小孩啊。

雖然哥哥一直對媽媽妹妹很溫柔，可是真的跟一堆同學在一起時，媽媽發現哥哥真的大了，有獨立的社交生活，開著流行語的玩笑，熱烈的討論未來。

網上流傳著北大才女趙捷的一段話

「我欽佩一種父母，她們在孩子年幼時給予強烈的親密，又在孩子長大後學會得體的退出，照顧和分離都是父母在孩子身上必須完成的任務。親子關係不是一種恆久的佔有，而是生命中一場深厚的緣分，既不能使孩子童年貧瘠，又不能讓孩子成年窒息。 」

8點多，我對哥哥說先帶妹妹回家睡覺，你慢慢玩。

得體的退出，是我給你成年時最好的禮物。

生日快樂，我的小王子。

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

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伊能靜, 庾澄慶, 哈林, 小哈利, 小王子, 秦昊, 小米粒

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