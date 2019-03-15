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《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

記者劉宜庭、關韶文／台北報導

戴安娜要結婚了！她2007年參加第二屆《超級星光大道》而打響知名度，當年以中性風格掀起話題，事後也勇敢坦承性向，成為台灣首位公開出櫃的歌手，如今，她不但事業有成，升格成為CEO，近來也鬆口透露，即將要與交往2年的女友結婚。

▲戴安娜如今已是年薪破千萬的CEO。（圖／翻攝自戴安娜臉書）

▲戴安娜因2007年參加《超級星光大道2》打開知名度。（圖／翻攝自戴安娜臉書）

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戴安娜自選秀節目爆紅後，曾經沉寂一段時間，後來憑著歌曲《下輩子別再做女人》掀起話題，並且獲得廣大迴響與好評。她在2014年公開出櫃，當時向軍人爸爸坦承性向，誠實說出一切，也換到父親一句「希望妳下半輩子幸福快樂」的祝福，她當下也流下感動淚水。

▲戴安娜如今已是年薪破千萬的CEO。（圖／翻攝自戴安娜臉書）

▲▼戴安娜年收達百萬 。（圖／東協數字經濟高峰會官方提供（

▲戴安娜如今已是年薪破千萬的CEO。（圖／翻攝自戴安娜臉書、資料照／東協數字經濟高峰會官方提供

一直到2017年底，戴安娜轉戰新科技產業，如今為區塊鏈Maxonrow的亞太區執行長。她15日也以CEO身分出席活動，記者會主持人黃子佼也表示，「戴安娜搖身一變，成了科技新貴了，除了變得成熟外，對於專業領域的深入研究，以讓人刮目相看啊。」

▲戴安娜15日出席記者會。（圖／先勢溝通提供）

▲戴安娜15日以CEO身分出席記者會。（圖／先勢溝通提供）

▲戴安娜15日出席記者會。（圖／先勢溝通提供）

▲黃子佼（右）讚戴安娜變成熟了。（圖／先勢溝通提供）

據《蘋果日報》報導，戴安娜如今年薪破千萬，卻也因為工作緣故，經常需要到處飛，加上飲食不正常，從原本的51公斤，增胖到如今的65公斤。至於感情方面，她也即將與交往2年的女友結婚，可說是愛情事業兩得意。

事實上，戴安娜出道超過11年，曾組中性女子團體、開經紀公司，最窮時全身家當只有1萬元，自2014年發行《下輩子別再做女人》後，便鮮少公開露面，並且轉型幕後，持續致力於音樂版權與演藝幕後相關內容。喜愛遊戲電玩的她，早已在多年前接觸虛擬貨幣，並默默鑽研，直到2017年11月，因緣際會下受MXW（Maxonrow區塊鏈）公司邀請正式進入區塊鏈產業，並且擔任亞洲區執行長一職。

隨著科技變遷速度之快，戴安娜仍始終保持開闊的心胸與視野，適應未來科技的發展，因此儘管她每天僅睡4小時，最高紀錄曾連續工作18小時，但她依舊充滿著熱情。近年來，她非常注重養身，非必要應酬絕不喝酒，飲食也少油少鹽。過去經歷過唱片不賣、歌紅人不紅的日子，如今搖身一變，成為年薪破千萬CEO，但她依舊感謝過去10多年，在演藝圈的歷練，仍讓她累積不少人脈。

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