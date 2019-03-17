劉畊宏女兒生日趴聚「5星二代小公主」！　小泡芙近照曝光…網驚：這麼大了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人劉畊宏和老婆王婉霏結婚12年，共育有1子2女，近來夫妻倆為了慶祝么女小姍姍的生日，特地舉行生日派對，除了邀請親朋好友參加，一整排星二代「小公主」也齊聚一堂開趴，超萌畫面頓時融化大票網友，意外引發熱烈討論。

▲劉畊宏夫婦邀來親友為小姍姍慶祝4歲生日。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

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劉畊宏16日開心透露，家中年紀最小的小姍姍，在13日迎來4歲生日，於是約了幾個「小公主」來家中一起開趴，除了有女兒小姍姍、小泡芙之外，F.I.R.吉他手阿沁與花花的女兒花苞、郭彥均女兒圓圓以及前5566成員小刀（彭康育）的女兒全都在場，場面相當熱鬧。

▲5星二代小公主同框，萌度破表！（圖／翻攝自劉畊宏微博）

生日派對上，以迪士尼動畫《魔髮奇緣》中的「樂佩公主」為主題布置，不僅牆上印有角色圖案，就連蛋糕上也出現公主造型翻糖，加上氣球、生日帽，現場呈現出十分夢幻的氛圍。而小姍姍也特地穿上公主裝，在眾人的關注之下吹熄蠟燭，臉上更是掛滿開心笑容，融化眾人的心。

▲小姍姍生日趴以「樂佩公主」為主題。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

劉畊宏與王婉霏結婚後，陸續迎來大兒子劉宇恩、二女兒小泡芙（劉宇芙），之後又在2015年生下小女兒姍姍（劉宇姍），一家五口生活幸福、美滿。夫妻倆平時就經常分享3個寶貝的成長點滴，如今面對小女兒滿4歲生日，他也忍不住感嘆，「每次為孩子慶生…總是會勾起了許多美好回憶和一些…心慌的觸動！爸媽好想念每個小小的你們。」

▲小姍姍吹蠟燭，小泡芙站在一旁關心妹妹。（圖／翻攝自花花Instagram）

此外，由於小泡芙過去曾在劉畊宏陪伴之下，登上親子實境秀《爸爸去哪兒5》為人所知，然而節目結束後，她鮮少出現在螢光幕前，讓不少粉絲想念不已。如今，她難得現身在生日趴照片中，令網友忍不住驚呼，「小泡芙一轉眼這麼大了。」對此，劉畊宏也親自留言回說，「真的一轉眼。」