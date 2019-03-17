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台女星老公涉貪汙「恐坐牢65年」！　胡慧中街頭買菜臉色凝重

記者劉宜庭／綜合報導

胡慧中是台灣80年代著名女歌手與演員，當年憑著電影《歡顏》一炮而紅，還曾與胡茵夢、周丹薇、林青霞並稱台灣四大美女。她1998年嫁給香港前民政事務局局長何志平，丈夫近來卻因涉貪汙，最重恐被判入獄65年，在案子宣判前夕，她17日被目擊現身香港接頭買菜，過程中面露凝重，頻頻皺眉，似乎替丈夫憂心不已。

▲▼ 前香港民政事務局局長何志平涉嫌幫中國企業賄賂以獲取石油生意，上周於紐約遭到逮捕。圖為台灣資深影星胡慧中與丈夫何志平。（圖／CFP）

▲胡慧中（右）自1998年嫁給何志平（左）後，便淡出演藝圈。（圖／CFP）

69歲的何志平2017年11月在紐約被捕，因涉嫌為中資企業賄賂查德與烏干達高官，被控違反《海外反腐敗法》（FCPA）、洗黑錢及共謀等8項罪名，日前遭裁定共有7項罪名成立，最高恐面臨65年監禁和罰款165萬美元，該案將於3月25日在美國宣判。

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胡慧中自21年前嫁給何志平後，便淡出演藝圈相夫教子，如今丈夫爆出貪汙案件，她除了照顧獨生女兒，日前更寫下長達5頁的親筆信，替丈夫向法官求情。

信中，胡慧中除了提及何志平過去任職醫生工作時，曾赴山區義診、免卻基層老婦醫藥費等故事，更形容老公是「現代世間罕有、幾乎絕種的君子」。她也指出，何志平放棄高薪醫師工作轉行當官員，是為了實現服務社會的理想。

在何志平一案宣判前夕，據香港《蘋果日報》報導，胡慧中被拍到現身街上買菜，期間不時皺眉，且面露凝重，面對媒體問及有關丈夫一案，她僅表示，「你幹嘛難為我呢？」之後便搭車離開，並未多做回應。

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