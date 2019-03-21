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潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女團少女時代成員潤娥（允兒）長相甜美氣質，跨足樂壇、戲劇和綜藝圈，演藝事業多元發展的她，近來登上韓綜《我家的熊孩子》，最新釋出的預告影片中，臉蛋卻被指看起來有些僵硬，同時也有網友力挺，認為是妝容或拍攝現場光線的問題，在網路上掀起正反說法熱議。

▲潤娥28歲依舊維持少女般甜美外型。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

▲潤娥28歲依舊維持少女般甜美外型。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

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▲潤娥28歲依舊維持少女般甜美外型。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

▲潤娥28歲依舊維持少女般甜美外型。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

日前，南韓電視台SBS出面證實，潤娥將以特別MC的身份，登上韓綜《我家的熊孩子》，這也是她時隔約一年時間，再度參與該節目。近來預告畫面出爐，提到自己是「門面擔當」，隨後表演拍拉麵廣告，沒想到， 一做出「隔空吸麵條」的動作，卻忍不住笑場，超萌反應笑翻眾人。

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

▲潤娥隔空吃拉麵笑場。（圖／翻攝自秒拍）

然而，這段預告曝光後，關鍵字「林允兒的臉」，隨即登上微博熱搜榜，同時間超過30萬人狂搜，原來，是因為她錄影時，臉部被指略為僵硬，法令紋也微微冒出，甚至引來網友批評，「就是僵了啊，說句實話都要被說酸」、「不是酸，真心覺得挺怪的」，不過，也有粉絲抱持相反意見，認為應是妝容和現場打光的問題，更有不少人批評化妝師，「素顏都比這妝容好看」、「化妝團隊可以換了」，掀起正反兩面說法熱議。

▲潤娥登微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

▲潤娥登微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

▲潤娥登微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

▲潤娥登微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

▲網友抱持正反兩面說法熱議。（圖／翻攝自微博）

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少女時代, 潤娥, 允兒

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