整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

記者劉宜庭／綜合報導

情侶檔網紅家寧和Andy老師組成「眾量級 CROWD」，兩人常分享情侶間互整趣事，沒想到她這次「整太大」，串通好友騙Andy說要出國。然而，Andy一直到抵達機場、準備和友人會合時，才驚覺出國計畫全是假的，忍不住變臉露出失望神情，而家寧也為此心疼又難過地哭了。

▲家寧、Andy常分享情侶間互整趣事。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）



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家寧為了整Andy，事前特地和友人串通好，騙男友說要一起飛往泰國玩，但其實根本就沒有要去。事前，友人告訴Andy會規劃好所有行程，也傳了機票時間給對方看，讓Andy完全沒有起疑心。

此外，由於家寧告訴Andy出國時間是2月28日到3月3日，這時卻突然得知，Andy收到展榮展瑞的合作邀約，日期為3月1日、恰巧卡到「出國」時間。她深知男友的個性，認為對方很可能會為了工作取消出國，「不會出國的話，我就整不到他。」於是，她緊急和展瑞串通，請對方「表面上」將工作時間往後移3天，對方也爽快答應並完美配合。

▲Andy原本以為要和家寧及友人到泰國玩，滿懷期待地現身機場。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

「出國」當天，Andy準備好行李後，一大早便滿懷期待地出發，還為了怕錯過班機，加快走路速度，沒想到，抵達桃園機場第一航廈後，他打電話給朋友準備會合，卻發現對方人還在公司，聽見友人說「我在上班！」他當下愣了3秒，才驚問：「蛤？你怎麼在上班？」這時一旁的家寧也忍不住笑了出來。

▲Andy到了機場才知道被整。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

Andy得知自己被整，表情從原本的期待變臉成失落模樣，忍不住直呼傻眼，還多次確認：「阿所以沒有要去喔？真的沒有要去喔？」他無奈表示，「不是阿，人家都想那麼久了，拜託一下。」被問到被整的感想，他也面露失望嘆說，「第一個，滿失落的。被騙是還好，可是就是覺得很失落。」他原本要繼續說第二個原因，不過突然停頓了一下，接著表示：「就只有失落而已，沒有別的。」

▲Andy超失望。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

回程時，Andy表示：「這種是累積下來的那種…期待，然後妳在那邊說沒就沒了。」後來，家寧為了補償，回家休息一下後，便帶Andy去吃泰國料理、做腳底按摩，經過一連串的彌補行程，雖然男友最後露出笑容表示，「現在至少心裡…沒有早上的感覺那麼差了。」但家寧坦言，其實整到男友的當下，自己反而有些難過，「因為我看到你很失落的樣子。」

▲家寧坦言整Andy當下其實有難過落淚 。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）



家寧表示，雖然自己戴著墨鏡看不出來，但當時其實有心疼到哭出來，「我覺得這一次的整人，它的傷害不是這種直接攻擊性，可是它會讓我覺得…真的很難過。」一番話讓Andy忍不住笑虧，「整別人然後自己難過是怎麼回事？」

▲Andy不但沒動怒，還反虧家寧 「整別人然後自己難過」。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

影片曝光後，大票網友紛紛留言表示，「Andy的失落讓人好心疼」、「感覺這個有點太過火了」、「真的那種滿是期待的感覺又突然失落真的超難過的啦﻿﻿」、「這次好像有點點玩過火了」、「這種心情真的會讓人跌落谷底欸」、「如果是我我會想哭」，同時也有許多人大讚Andy的高EQ，「Andy脾氣真的超級好，如果是我，一定傻眼到不行，順便氣死」，不少人也認為家寧的彌補十分用心，在網路上引發正反兩面評價熱議。