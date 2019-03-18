張紫妍案「3月底就過法律追溯期」　64萬人請願重啟調查

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星張紫妍遭逼「性招待」在2009年不堪痛苦上吊輕生，近日因為師妹尹智伍（音譯）作為證人，出書打算為她伸冤，18日再爆女演員李美淑是幕後藏鏡人之一，讓此案再度受到矚目。事實上張紫妍案將在3月底滿法律追溯期，為了不讓這件事成為歷史冤案，63萬南韓民眾連署再次重啟調查。

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▲南韓女星張紫妍被迫陪睡，最後走上絕路。（圖／CFP）

事實上，張紫妍案的調查已經延期3次，但始終沒能揪出幕後的加害者。南韓網友12日再度於青瓦台國民請願留言板要求重新調查案件：「延長調查時限，根據張紫妍自殺前留下的名單，徹底重新調查。 」短短6天參與請願的人數已超過64萬，按規定超過20萬人請願時，南韓政府必須在30天內作出回應。

▲張紫妍案已超過64萬人聯署要求重啟調查。（圖／翻攝自青瓦台國民請願板）

韓媒《Dispatch》在18日報導張紫妍案件背後的相關細節疑點，稱李美淑因為對公司的收入分配不滿，打算離開，卻被抓到背著老公與小17歲的男公關發生不倫戀，這件醜聞因此成為把柄。沒想到李美淑之後卻得知公司脅迫張紫妍性招待一事，她展開反擊，以此事要脅經紀公司。

▲李美淑被爆是此案幕後藏鏡人。（圖／CFP）

2009年年初，李美淑的經紀人騙張紫妍會幫她從性招待深淵中解救出來，因此騙對方寫下文件。李美淑拿到陪睡文件後，威脅公司成功脫身，同時搶先在不倫戀曝光前，爆出張紫妍被逼陪睡一事，張因此走上絕路。

▲張紫妍含冤走上絕路。（圖／CFP）

2013年張紫妍案開庭時，涉嫌逼張紫妍簽性招待協議書的李美淑出庭時，堅稱自己完全不認識張紫妍，同時要外界「別讓死者死後不安寧」，卻在步出法院時，被捕捉到臉上帶著不懷好意的奸笑，讓南韓網友不滿要求電視台封殺。張紫妍一案疑點重重，2009年在家上吊自殺，遺書裡的「惡魔名單」遍及企業高層、媒體高層、演藝圈人士，但多年來卻只有1人被定罪。

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