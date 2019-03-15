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鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍案越演越烈，讓他偶像外貌下的「南韓李宗瑞」淫魔面孔現形，根據南韓非法偷拍、散佈法，有可能被判7年以上刑期。其實他在2016年就被指控偷拍，當時他開記者會大動作道歉，最終獲不起訴處分。如今當時在群組內的對話內容重見天日，才知道當時鄭俊英的一臉抱歉，全是演出來的。

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▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

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▲鄭俊英2016年就被爆偷拍性愛影片。（圖／CFP）

鄭俊英在2016年被一名女子指控非法偷拍和性侵，他在記者會上深深一鞠躬，並稱對方是前女友，影片是在「兩人同意」下拍攝，且立刻就刪除。鄭俊英更表示，由於自己工作繁忙，使得和前女友相處時間變少，雙方開始越來越多口角，女方才在衝動之下報案。最後女方撤告，鄭俊英也因為手機資料丟失，在證據不足情況下獲得不起訴處分。

韓媒《Dispatch》15日找到2016年在「鄭俊英群組」中的一名好友A，還原當時情況。A透露，鄭俊英知道被女方指控後，群組裡的B透過熟人得到律師建議，在看過截圖後，律師告誡：「千萬不要交出手機」、「這確實是非法偷拍傳播」。

▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

當時鄭俊英在記者會上神色凝重的說：「很抱歉，因為不成熟的處事方式讓大家失望了。」、「絕對不是偷拍」不過在記者會前的三小時，鄭俊英還在群組內傳送了朗讀道歉信的音檔，態度輕浮的問道：「這樣還可以嗎？」完全沒有犯罪的自覺，群組裡的好友也你一言我一語的回覆：「顆顆」、「真是不像話啊！」用戲謔的態度回覆其雙面人的行徑。

▲▼鄭俊英認罪。（圖／翻攝自IG／鄭俊英）

▲鄭俊英形象和事業毀於一旦。（圖／翻攝自IG）

鄭俊英當時因為此事，暫時從知名綜藝節目《兩天一夜》下車，事件過去後重回團隊，眾人還為他做了回歸特輯，氣氛非常感人，卻也讓當時看得一把鼻涕一把眼淚的觀眾大罵：「根本被騙了！」如今隨著他真面目露出，不但已確定永久自《兩天一夜》下車，製作單位也宣布，由於受到此事件影響，節目將暫時中斷播出和製作，讓忠實節目迷再度氣翻。

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