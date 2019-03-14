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勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，包括BIGBANG勝利、FTISLAND崔鍾訓、CNBLUE李宗泫等藝人都因牽扯其中，並受到警方調查。由於勝利即將在25日從軍，讓不少南韓國民連署要兵役處收回入伍令，好好接受司法調查，不過律師卻有不同的看法。

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▲▼勝利群組內傳有朴韓星影片。（圖／CFP）

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▲勝利若照原計畫在25日入伍，就會面臨軍法審判。（圖／CFP）

事件相關人鄭俊英14日早上親赴警局調查後，向國民致歉並表示會接受調查。勝利則於在1點左右出現於警局，一到場就先90度鞠躬致歉，並表示「向全國民以及受到傷害的人致歉，再次低頭向大家道歉。」全程不到1分鐘，便快速鑽進警局。

南韓網路上早已出現要求取消勝利入伍令的聲浪，擔心他神隱到軍隊中就會躲過調查。不過14日南韓MBN電視台新聞節目請到法律界人士分析了勝利的案件，該律師表示，如果勝利在有犯罪嫌疑的情況下從軍，那麼將在第一時間移交給憲兵，案件也將移交軍隊檢察院進行調查。

▲▼南韓MBN電視台新聞節目請到法律界人士分析了勝利的案件。（圖／翻攝自MBN）

▲南韓MBN電視台新聞節目請到法律界人士分析了勝利的案件。（圖／翻攝自MBN）

律師表示，軍隊法庭的量刑要比普法院嚴厲很多，而且軍事法庭對參軍前犯下的罪也具有判決權。舉例來說，過去曾有犯人在從軍前犯下的性犯罪，被揭露後在軍事法庭判處了比普通法庭高出兩倍以上的刑期。

▲▼ 李宗泫和鄭俊英私交甚篤，經常一起出遊。（圖／翻攝自IG）

▲服役中的李宗泫（左）如確定涉案將面臨軍法審判，鄭俊英（右）則已獲得免役。（圖／翻攝自IG）

律師透露：「勝利現在涉嫌多項犯罪，如果按原計劃在25日入伍，可能將面臨更嚴厲的刑罰。」此外不只勝利，14日晚間最新爆出的案件關係人CNBLUE李宗泫，目前就正在服役，FTISLAND崔鍾訓原先也預定將在今年入伍。而鄭俊英則因為在印尼出身，從小跟著父親在海外生活，因此南韓並未承認他的海外學歷，僅認可他的國小畢業，因此按照兵役法被判定「學歷不足」而免疫。

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勝利, BIGBANG, 鄭俊英, 李宗泫, 崔鍾訓

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