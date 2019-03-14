韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰自殺

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，包括BIGBANG勝利、FTISLAND崔鍾訓、Highlight龍俊亨等藝人都因牽扯其中，宣布退出或暫停演藝、團體活動。然而真正受害的，還是活在被偷拍陰影中的女性，網友挖出曾傳出不雅影片流傳34歲女歌手松雨（Solbi）上節目訴說心聲的片段，句句血淚。

▲鄭俊英（左）讓南韓網友想起女星松雨（右）曾被誤傳不雅影片流傳的事件。（圖／CFP、翻攝自IG）

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歌手出身的南韓女星松雨（Solbi）曾在綜藝節目《我們結婚了》與神話Andy配對，她在2010年前被爆疑自拍35分鐘性愛影片，該片在網路上被大肆流傳。她經過多年才有勇氣面對當時心情，並上節目說出心聲。

▲松雨曾被誤傳不雅影片流傳的事件。（圖／翻攝自IG）

事實上影片並非是松雨本人，但她卻因為這樣的謠言，不僅未婚夫和她解除婚約，罹患憂鬱症的母親也為此留下遺書後自殺離世。松雨在節目上說道：「當時已經考慮要結婚的男友，雖然知道影片中的人不是我，但周圍的人一直問他這件事。他一直解釋，只是越解釋，他也漸漸的沒這麼愛我了。」

▲松雨上節目訴說心聲。（圖／翻攝自MBC）

不僅男友離開，松雨的媽媽更是因此憂鬱症越來越嚴重，最後因為受不了外界的議論紛紛，留下遺書後自殺離世。松雨其實早就看到流傳的影片，但擔心「很難解釋那不是我」，也擔心影片中真正受害女子的心情，因此遲遲沒有採取行動，直到兩年後影片被大肆流傳，她才決定站出來提告捍衛清白。

▲松雨為了證明清白，拍了「特定部位」照片供檢警單位比對。（圖／翻攝自MBC）

不過在接受調查的過程中，由於必須證明影片中的人不是她，松雨甚至到了南韓國立科學搜查研究所拍了私密的「特定部位」照片，以供檢警單位比對。然而明明是被誤傳受害者，這一連串經歷仍讓松雨備受煎熬，她拍完照後在車上大哭了一場，哭喊著：「我不是活的這麼不端正的人啊！」

▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

這段訪問隨著近來的「韓版李宗瑞」偷拍事件，再次被網友翻出來討論。有網友感嘆：「明明是受害的人，卻反而是最卑微的。」也有人呼籲不要再猜測、搜尋影片中的女性，「你的一時好奇，是可能毀了她一輩子的傷害。」

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