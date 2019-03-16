快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

記者蕭采薇／綜合報導

南韓演藝圈近來一波未平一波又起，曾演出《我的野蠻女友》、《與神同行》等夯片的南韓演員車太鉉和諧星金俊昊（前譯：金俊浩），16日被爆涉嫌利用高爾夫球非法賭博，鐵證就在鄭俊英的手機中，震驚韓網。

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▲《與神同行》車太鉉被爆非法賭博。（圖／采昌提供）

南韓KBS電視台《9點新聞》（台灣時間8點播出）16日獨家揭露，南韓知名演員車太鉉與諧星金俊昊涉嫌利用高爾夫球非法賭博。據韓媒報導，警方在調查鄭俊英事件時，找到他手機中節目《兩天一夜》的群組，裡面車太鉉和金俊昊大方提到自己靠賭博贏了200多萬韓元。

▲鄭俊英的「兩天一夜」群組中，發現車太鉉涉嫌非法賭博。（圖／翻攝自KBS）

鄭俊英、車太鉉和金俊昊皆是節目《兩天一夜》的班底，警方調查到在鄭俊英的手機時，發現「兩天一夜」的聊天室群組中，2016年7月時，群組裡提到非法「高爾夫投注」一事，更炫耀：「我兩個小時就致富了！」而車太鉉對話中坦言知道是有問題的行為：「如果被舉報就要上手銬了！」

▲警方在鄭俊英手機的「兩天一夜」群組中，找到車太鉉和金俊昊涉嫌非法賭博的證據。（圖／CFP）

18天後，車太鉉在群組中炫耀贏得225萬韓元（約台幣6萬1千3百元），也為金俊昊贏得260萬韓元（約台幣7萬8百元）。從對話中，可推測發生地點在泰國，且可能不只一次。而當時群組內還有一名節目製作人，但並沒有對此行為制止。且鄭俊英在這個群組內，也有多次對女性輕蔑的性騷擾言論。

▲諧星金俊昊（左）和金鍾旼（右）曾以《兩天一夜》拿下「KBS藝能大賞」的最佳CP賞。（圖／翻攝自KBS）

目前車太鉉和金俊昊經紀公司對此還沒有回應，但KBS《9點新聞》表示，此事也是造成老牌人氣綜藝節目《兩天一夜》停播的原因之一。《兩天一夜》製作單位在鄭俊英事件爆發後，不但過去的節目片段已經從視訊隨選系統中永久下架，更宣布中斷拍攝和製作並暫停播出，理由是「未能慎選出演者」。