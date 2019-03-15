「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍案越演越烈，從最初的BIGBANG勝利，到FTISLAND崔鍾訓、CNBLUE李宗泫和Highlight龍俊亨都牽扯其中，全是曾經撐起韓流一片天的「二代團」成員。由於這幾組團體可說是許多人開始喜歡KPOP的初心，也讓不少粉絲感嘆之餘，想起了JYP娛樂創辦人朴軫永的一番話。

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▲JYP朴軫永對當時還是練習生的TWICE說，公司最看重謙虛、誠實、真實。（圖／翻攝自Mnet）

在TWICE出道實境節目《SIXTEEN》第7集中，朴軫永對著當時還是練習生的節目成員們說道：「如果要成為JYP娛樂旗下的歌手，比實力更重要的是人的本性，公司最看重謙虛、誠實、真實。」

▲鄭俊英、勝利14日抵達首爾地方警察廳接受調查。（圖／達志影像）

朴軫永舉例說道，有種人天生就有才華，「就算天天到夜店去抽菸喝酒，但歌一樣唱得很好的人很多。如果短時間來看，這樣過日子當然沒有關係。」接著語重心長說：「但知道問題在哪嗎？那樣走不遠的，把目光放長來看，一定會有影響的。所以重要的不是實力，而是要誠實地活著。」

▲JYP朴軫永勸世語錄「要誠實地活著」。（圖／翻攝自Mnet）

這段話在經過四年後，又因為南韓演藝圈的「老司機群組」事件，又再次被拿出來討論。有網友看了後說道：「當時還不太理解朴軫永的意思，這幾天看了例子全懂了。」、「JYP氣勢確實一度被YG壓過，但看看現在，果真一步步踏實的走，才是最重要的。」

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