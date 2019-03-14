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李宗泫「襲胸女偶像」過程全都錄　網氣炸：手伸到潤娥裙子裡了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓演藝圈事非連環爆！歌手鄭俊英被爆出偷拍性愛片後，事件牽扯出包括Highlight龍俊亨、FTISLAND崔鍾訓都在14日謝罪退團。群組內另一名「李姓歌手」身份也在14日曝光，就是樂團CNBLUE吉他手李宗泫，他過去疑似對師妹襲胸的影片也再度引起討論。

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▲▼ 李宗泫和鄭俊英私交甚篤，經常一起出遊。（圖／翻攝自IG）

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李宗泫（左）和鄭俊英（右）私交甚篤，經常一起出遊。（圖／翻攝自IG）

南韓SBS電視台14日晚間8點再爆震撼彈，揭露「老司機群組」的李姓歌手就是CNBLUE李宗泫。新聞裡曝光他們的對話，李宗泫態度輕浮得喊著：「有沒有漂亮、年輕又善良的？可以玩玩的更好！」他甚至炫耀：「我昨天和xx做愛了」，鄭俊英還回：「還行嘛？下次介紹給我。」

李宗泫以花美男形象出道，私下渣男真面目令人震驚。不過關於他「玩很大」的消息，其實早在粉絲圈中流傳。網友再次翻出，在李宗泫所屬的FNC娛樂的家族演唱會上，他曾經對師妹AOA惠晶襲胸的影片。

▲▼李宗泫襲胸師妹、襲臀潤娥影片曝光。（圖／翻攝自韓網）

▲李宗泫襲胸師妹AOA惠晶。（圖／翻攝自韓網）

畫面中惠晶正在走動時，後方突然伸出一隻男性的手，直接往她胸部摟上。但惠晶反應很快，一下就把對方的手推開。雖然沒有照到「鹹豬手」的臉，但從手錶、腰間裝飾，對比當天演唱會照片，馬上就可以發現是李宗泫。

▲▼李宗泫襲胸師妹、襲臀潤娥影片曝光。（圖／翻攝自韓網）

▲襲胸AOA惠晶的鹹豬手，一比對就可以發現是李宗泫。（圖／翻攝自韓網）

此外更有另一則影片，是李宗泫在舞台上靠近少女時代成員，突然手一伸，就看到少女時代的潤娥驚慌的護著裙襬並回頭，一臉驚慌又不可置信的表情。這段影片也再度被翻出來，讓網友氣炸直呼：「根本不只襲臀，他的手都要伸到潤娥裙子裡了！」

▲▼李宗泫襲胸師妹、襲臀潤娥影片曝光。（圖／翻攝自韓網）

▲李宗泫襲臀潤娥影片曝光。（圖／翻攝自韓網）

至此正在軍隊服役的李宗泫「花美男人設」已全然崩塌，不過所屬經紀公司FNC娛樂仍僅僅做出「我們會瞭解一下」的回應。對比2天前公司「所屬藝人李宗泫與崔鍾訓現在成為社會議論的焦點，但他們只是很熟而經常連絡的朋友，跟這次的事件完全沒有關係。」的回應，更顯得諷刺。

▲▼ 李宗泫和鄭俊英私交甚篤，經常一起出遊。（圖／翻攝自IG）

▲李宗泫正在軍隊服役，恐將面臨刑責更重的軍法審判。（圖／翻攝自IG）

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勝利, BIGBANG, 鄭俊英, 李宗泫, 崔鍾訓

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