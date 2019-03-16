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崔鍾訓要FTISLAND：跟我喝酒出去玩！　「老么秒拒絕」網驚：逃過一劫

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND隊長崔鍾訓長相斯文、帥氣，近來卻被爆是勝利「老司機群組」一員，更涉嫌散播偷拍的性愛影片。他在團體中擔任隊長，卻沒有以身作則，近來有南韓論壇就有網友翻出一段崔鍾訓與隊中「老么LINE」的吉他手宋承炫的對話，再次引起許多粉絲憤怒。

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▲▼崔鍾訓曾要成員和他一起喝酒一起玩。（圖／翻攝自SBS MTV）

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▲崔鍾訓曾要FTISLAND宋承炫和他一起喝酒一起玩。（圖／翻攝自SBS MTV）

影片出處是2015年FTISLAND的團體綜藝節目《Coming Out! FTISLAND》，五位團員圍在桌上吃東西聊天，崔鍾訓向隊友們抱怨同是吉他手的宋承炫：「我想讓他主動說要跟我喝酒、一起玩，主動說『哥我也想見這樣的朋友，一起見面吧！』這種話，但他到最後都不說。」

▲▼崔鍾訓曾要成員和他一起喝酒一起玩。（圖／翻攝自SBS MTV）

▲崔鍾訓曾要FTISLAND宋承炫和他一起喝酒一起玩。（圖／翻攝自SBS MTV）

成員們在一旁緩頰：「（宋承炫）正是想和朋友一起玩的年紀啊！」崔鍾訓則回應：「跟我玩一定比那些人更好玩啊！」還自豪：「我也玩得很多啊！」宋承炫當時則對崔鍾訓說：「哥每次都突然生氣，就開始罵人。」崔鍾訓也承認，就連拍攝當天都有想對宋承炫罵髒話的衝動，讓李洪基忍不住說：「對弟弟們好一點吧！」

▲▼崔鍾訓曾要成員和他一起喝酒一起玩。（圖／翻攝自SBS MTV）

▲宋承炫稱崔鍾訓心情不好就罵人。（圖／翻攝自SBS MTV）

這段對話再次被翻出來，讓粉絲和網友看得起雞皮疙瘩，直說：「幸運的承炫，逃過一劫」、「弟弟不跟你玩都是有原因的啊！」、「居然還曾經想把那些狐群狗黨介紹給隊友！」、「這種人不配當隊長！」但也有人認為，當時崔鍾訓自己在家做飯，但宋承炫和崔敏煥兩個老么卻自己跑去買炸雞，他只是在藉此事抱怨和弟弟們不親近，不能與此事件混回一談。

▲▼網友看了崔鍾訓對宋承炫的對話後的反應。（圖／翻攝自南韓論壇fmkorea）

▲網友4年後重看崔鍾訓對宋承炫的對話，討論熱烈。（圖／翻攝自南韓論壇fmkorea）

經紀公司原先表示崔鍾訓和此事件無關，但立刻遭到打臉。他退團謝罪後，15日再被爆料其實也有參與偷拍，遭警方以「嫌疑人」傳喚，16日上午穿著正裝現身警局，他先在媒體面前鞠躬道歉，並表示「引起社會上的爭議很抱歉，我會誠實接受調查。」記者提問「有話對受害者說嗎」、「為何要上傳偷拍片」，他皆跳針表示「抱歉」、「對不起」。

▲▼ 記者：有話對受害女說？　崔鍾訓「跳針道歉」低頭進警局。（圖／翻攝自 STARNEWS）

▲崔鍾訓16日現身警局。（圖／翻攝自 STARNEWS）

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勝利, BIGBANG, 鄭俊英, 李宗泫, 崔鍾訓, FTISLAND

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