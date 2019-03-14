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受害女哭求：拜託刪掉影片　鄭俊英冷回「知道了」⋯轉頭要備份檔

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，也讓他偶像外貌下的「南韓李宗瑞」淫魔面孔現形。爆出此事件的南韓記者14日姜清莞接受電台訪問，心痛表示，受害者都是20出頭的女生，其中有人哭著求鄭俊英刪除影片，他冷冷說「知道了」，卻是轉頭就跟好友要備份檔，渣男行徑令人髮指。

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▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

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▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

第一個揭發事件「老司機群組」事件的南韓記者姜清莞，14日接受《SBS RADIO》電台專訪，自述已經見過4、5名被害者，全都是20出頭女性，明明還有大好人生，如今卻活在擔心自己被偷拍的影片流傳的陰影中。

▲▼鄭俊英認罪。（圖／翻攝自IG／鄭俊英）

▲鄭俊英偶像外表下的「韓版李宗瑞」渣男面孔全現形。（圖／翻攝自IG／鄭俊英）

至於其中一位被害者，更是讓姜清莞難過地說：「我聽了（她的經歷）都要哭了。」這名被害女子在得知自己被鄭俊英偷拍，明明是受害人，卻因為擔心流出，而哭著求他刪掉影片。鄭俊英冷冷地說：「知道了。」並當著對方的面刪除影片。

▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

但事實上，鄭俊英早就將影片傳了出去，事後女子離開後，他轉頭就和好友表示被對方發現了，並要回「備份檔」，接著又是一陣對受害女子的淫穢、輕浮對話，絲毫沒有犯罪的自覺。再次披露的事實又再激起南韓國民一陣憤怒，直喊：「讓他關到死！」

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