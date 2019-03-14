快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND隊長崔鍾訓他近日扯入性愛片群組，又被爆隱瞞酒駕，在一片粉絲的聲浪討伐後，他的所屬經紀公司14日發出聲明「他將退出樂團FTISLAND」。他14日晚間透過IG承認，確實有參與「老司機對話」，打臉了經紀公司先前的聲明。

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崔鍾訓14日在IG表示，向那些因為他感到不適和生氣的人道歉，並坦承曾參與鄭俊英的淫片「老司機對話」。他寫道：「當我接受調查時，看到過去的那些對話，感到非常羞愧和尷尬。我甚至不記得自己說過這些不明智的言論，我沒有分辨是非，參與那些討論是非常不道德的事。」

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▲FTISLAND隊長崔鍾訓承認了「老司機對話」。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

他表示對自己過去的言行深感羞愧，並用終生接受譴責和反省自己的過錯，並向受害者道歉。崔鍾訓也坦言辜負了粉絲的期望：「我很抱歉失去了你們的信任，從今天開始我將退隊（指樂團FTISLAND），並結束我的演藝事業。」並承諾會誠實接受調查，用未來生命的每一天彌補。

▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

崔鍾訓在事件爆發當天就被南韓媒體曝光照片，雖然打上了厚厚的馬賽克，但一對比就知道所指何人。但經紀公司FNC娛樂卻是神隱兩天，才發出聲明說崔鍾訓和勝利、鄭俊英「只是很熟而經常連絡的朋友，跟這次的事件是完全沒有關係。」更表示崔鍾訓只是以證人的身分出席協助警方調查，但接著就曝光他曾酒駕請警方壓下案子，如今更是承認了就是「老司機對話」的一員，形象全毀。