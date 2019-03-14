ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND隊長崔鍾訓他近日扯入性愛片群組，又被爆隱瞞酒駕，在一片粉絲的聲浪討伐後，他的所屬經紀公司14日發出聲明「他將退出樂團FTISLAND」。他14日晚間透過IG承認，確實有參與「老司機對話」，打臉了經紀公司先前的聲明。

►更多【鄭俊英】相關新聞

崔鍾訓14日在IG表示，向那些因為他感到不適和生氣的人道歉，並坦承曾參與鄭俊英的淫片「老司機對話」。他寫道：「當我接受調查時，看到過去的那些對話，感到非常羞愧和尷尬。我甚至不記得自己說過這些不明智的言論，我沒有分辨是非，參與那些討論是非常不道德的事。」

請繼續往下閱讀...

▲FTIsland崔鍾訓3年前酒駕被挖出！拜託警方不要公開。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

▲FTISLAND隊長崔鍾訓承認了「老司機對話」。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

他表示對自己過去的言行深感羞愧，並用終生接受譴責和反省自己的過錯，並向受害者道歉。崔鍾訓也坦言辜負了粉絲的期望：「我很抱歉失去了你們的信任，從今天開始我將退隊（指樂團FTISLAND），並結束我的演藝事業。」並承諾會誠實接受調查，用未來生命的每一天彌補。

▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

崔鍾訓在事件爆發當天就被南韓媒體曝光照片，雖然打上了厚厚的馬賽克，但一對比就知道所指何人。但經紀公司FNC娛樂卻是神隱兩天，才發出聲明說崔鍾訓和勝利、鄭俊英「只是很熟而經常連絡的朋友，跟這次的事件是完全沒有關係。」更表示崔鍾訓只是以證人的身分出席協助警方調查，但接著就曝光他曾酒駕請警方壓下案子，如今更是承認了就是「老司機對話」的一員，形象全毀。

推薦閱讀

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

鄭俊英有支「黃金手機」專門聊天用　Zico爆：裡面名單很精彩

鄭俊英有支「黃金手機」專門聊天用　Zico爆：裡面名單很精彩

李宗泫、崔鍾訓公司已失聯兩天！　鄭俊英麻吉「李、崔歌手」登熱搜

李宗泫、崔鍾訓公司已失聯兩天！　鄭俊英麻吉「李、崔歌手」登熱搜

受害女哭求：拜託刪掉影片　鄭俊英冷回「知道了」⋯轉頭要備份檔

受害女哭求：拜託刪掉影片　鄭俊英冷回「知道了」⋯轉頭要備份檔

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

媒體仁川機場圍堵鄭俊英！　朴志訓剛好回國⋯路過「嚇到一臉懵」

媒體仁川機場圍堵鄭俊英！　朴志訓剛好回國⋯路過「嚇到一臉懵」

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

韓網瘋猜勝利渣男群組「李姓歌手」　李洪基深夜慰粉絲：別擔心

韓網瘋猜勝利渣男群組「李姓歌手」　李洪基深夜慰粉絲：別擔心

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

李洪基痛心首發聲！　眼看崔鍾訓毀了11年心血…悲回「放棄了」

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利, BIGBANG, 鄭俊英, 李宗泫, 崔鍾訓

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黑嘉嘉奪「日本圍棋戰2019季軍」　被封神似佐佐木希！
  2. 庹宗華醉鬧機艙　庹宗康曝哥哥「失誤」：他真的心情不好
  3. 快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
  4. 漫威首部華人超級英雄《上氣》導演確定！驚奇隊長好麻吉
  5. 霍建華林心如愛女超神秘　謝佳見滿口稱讚：她打敗所有嬰兒
  6. 白皙正妹供挑！勝利：哪種妹不錯？　「拉皮條」關鍵證據曝光
  7. 林明禎公開約跑！　情人節「一次見5位跑友」全男的
  8. 台灣媒體首度挺進葉門　記者「攝影腳架」被當武器扣留
  9. 直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場
  10. 曾莞婷躺床照「釦子沒扣」半球走光！　網暴動：衣服穿好…她道歉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366