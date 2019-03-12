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媒體仁川機場圍堵鄭俊英！　朴志訓剛好回國⋯路過「嚇到一臉懵」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，渣男行徑也有如「韓版李宗瑞」翻版。他在在醜聞爆發前，正在國外拍攝電視節目《在當地吃得開嗎3》，不但立刻被宣布從節目下車，更被緊急召回南韓接受調查。大批媒體守候在仁川機場，卻意外捕捉到前Wanna One成員朴志訓。

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▲快訊／鄭俊英回國一句話都不說！保安暴力推走記者現場大暴動。（圖／CFP）

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▲大批媒體在機場包圍鄭俊英。（圖／CFP）

鄭俊英在台灣時間下午大約5點左右現身仁川機場，在內之前已經聚集大批媒體守候。此時正從海外行程回韓的前Wanna One成員朴志訓正好走出海關，被機場內陣仗嚇了一大跳，意外成為大事件中的插曲。

▲▼朴志訓返韓，被接機鄭俊英的媒體陣仗嚇到。（圖／翻攝自韓網）

▲朴志訓正好返韓，被媒體圍堵鄭俊英的陣仗嚇到。（圖／翻攝自韓網）

鄭俊英因被揭發2015年多起偷拍女性並傳送給有藝人在內的聊天群組或私訊，被民眾撻伐，因此多個電視節目如《2天1夜》《窮遊豪華團》都宣布他下車離開。他也搭飛機回國接受調查，在台灣時間約莫下午5點出現在仁川機場接機大廳。

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▲快訊／鄭俊英回國一句話都不說！保安暴力推走記者現場大暴動。（圖／CFP）

▲鄭俊英現身機場。（圖／CFP）

鄭俊英出現後，戴著鴨舌帽的他不發一語，連女記者衝上去詢問他「群組內容都是真的嗎？」、「對受害者沒有什麼話要說嗎？」都沒回應，接著就看到前方壯碩的保鑣將男記者大力推開，暴力行徑都被各家媒體給拍下來。鄭俊英也就默默跟著保鑣，在後面快步離去。

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鄭俊英, 朴志訓, 勝利

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