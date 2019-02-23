人妻柯佳嬿拍吻戲不報備　許光漢禮貌：我先傳訊坤達哥

記者林奕如／台北報導

柯佳嬿婚後依舊忙工作，在福斯傳媒集團《想見你》穿越回到1998年台南，飾演17歲高中生，身旁還有3位小鮮肉許光漢、施柏宇、顏毓麟包圍，大笑沒想過有這劇中將和許光漢有愛情戲，大方說吻戲不用先報備，但一旁許光漢禮貌表示：「嗯...會先傳訊息給他（坤達哥）。」

▲▼柯佳嬿新戲被顏毓麟（左起）、許光漢、施柏宇包圍。（圖／記者張一中攝）

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柯佳嬿頂著金鐘視后的光環，進劇組時認識大家時，3位小鮮肉都十分緊張，尊稱她「佳嬿姐」讓她不習慣，許光漢說：「看她的戲《小資女孩向前衝》長大，聽到是她很興奮，實際合作之後，超級大改觀。」施柏宇更玩笑：「本來很尊敬但很失望，真的沒有架子。」柯佳嬿希望大家不要把她當長輩：「大家都對我很尊敬，這樣怎麼演同學。」後台還主動找大家拍照，拉近距離。

▲▼柯佳嬿劇中將會回春演高中生，和許光漢有愛情戲。（圖／記者張一中攝）

柯佳嬿拍戲一個月都在台南Long Stay，過年只休假3、4天，老公坤達也忙拍戲沒來探班，被問小心懷孕話題？她說：「我現在都在台南沒有這困擾。」更不好意思低語：「我要跟誰懷孕？」她今年還想要衝事業，沒有生子計畫，所以現在有在避孕，她害羞雙手遮臉：「這邊人山人海，這樣聊有點尷尬。」

該劇回到1988年，柯佳嬿更要回春演高中生，嬌笑：「本來有點擔心，但看起來超齡的是他（顏毓麟）。」原來是顏毓麟鬍渣太明顯，早上刮完鬍子，晚上就長出來。許光漢則利用每天跑步時間，到新店高中門口觀察高中生，被大家狂虧怪叔叔，施柏宇則擔心自己跟不上大家狀態，壓力破表，感謝許光漢貼心晚上敲房門，彼此聊心事。